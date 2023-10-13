日圓探低 再度逼近150大關！市場瀰漫官方干預猜測

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日圓兌美元匯率今日（13）持續逼近150日圓重要心理關卡，主要因為美國9月消費者物價指數（CPI）高出預期，聯準會（Fed）恐被迫將高利率政策維持更久時間，導致日本公債與美債殖利率的利差擴大，市場也開始猜測日本政府將出手干預，避免日圓進一步走弱。

日圓今日在亞洲匯市早盤徘徊於149.73至149.83日圓之間，過去3天貶值約0.9%，日本財務大臣鈴木俊一周四（12）在摩洛哥G7財長會議上重申，將避免日圓匯率過度波動，引發市場猜測日本當局可能進場阻貶日圓。日圓曾在3日盤中貶破150日圓大關，但旋即大幅彈升至147.43，當時外界就揣測日本政府可能出手干預，但相關官員迄今尚未證實曾進行干預。

對日本來說，最重要的是避免日圓大幅波動，鈴木俊一3日曾表示，不會透過匯率水準來判斷干預的可能性，而是透過波動程度，隨後在6日又說，單向漸進的走勢可能被認為是過度波動，三菱日聯金融集團駐紐約副總裁Yuta Suzuki表示，150日圓水位正受到密切關注，投資人可能不想在150上方買進，主要因為擔心匯市干預。

日圓是今年全球表現最差的主要貨幣之一，主要因為其他國家殖利率上升，導致資金流入海外市場，但即便逼近150日圓大關，日圓兌美元2周隱含波動率仍接近2022年3月以來最低水準。