家戶垃圾遭宜蘭焚化廠退運 吉安鄉公所加強破袋稽查

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因連假垃圾量大增，加上民眾未做好垃圾分類，吉安鄉公所近期將家戶垃圾轉運至宜蘭縣利澤資源回收焚化廠進行去化，垃圾遭到「退運」，恐影響垃圾轉運補助款。鄉公所今天決定將破袋稽查，若查獲垃圾袋中未能分類，將依違反廢棄物清理法開罰1200元，或拒收退還。

鄉長游淑貞表示，花蓮沒有垃圾焚化爐，吉安鄉多年來仰賴縣府協助垃圾轉運站機制，將家戶垃圾運送至宜蘭縣利澤資源回收焚化廠進行去化，近期因進場落地檢查時，發現有資源回收物混在一般垃圾之中，因此遭退運，並依行政院環境保護署規定將扣減2倍「垃圾轉運補助款」，為了執行垃圾減量，做好垃圾分類，鄉公所才決定將稽查破袋。

游淑貞說，為了執行垃圾減量，做好垃圾分類，破袋稽查，讓民眾養成資源回收的好習慣，例如餐盒、瓶罐等進到資源回收體系，可以回收的廚餘，放到廚餘回收桶，而不是扔進垃圾袋。也提醒民眾務必使用透明或半透明可供辨識內容物的垃圾袋，以便垃圾車隨車人員目視檢查，發現疑慮，稽查人員破袋稽查，若查獲垃圾袋中垃圾未分類，將依違反廢棄物清理法開罰1200元，也可拒收退還。

此外，回收的廚餘大都後送鳳林環保科技園區用高效能處理機製成土壤改良劑，可提供民眾用於植栽沃土，為生態環境永續提高價值，更有效將回收的廚餘變黃金。

她說，吉安鄉擁8萬餘人居住，鄉公所請大家配合做好回收分類作為，最近天氣不穩定，遇下雨影響視線可能造成垃圾車沿線收運時間稍有延遲，請民眾下載手機APP樂圾通資訊，隨時掌握垃圾車動態。