首次亮相日本能源展！風睿能源提前備戰台灣國際智慧能源周

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繼今年中於東京正式設立日本辦公室之後，風睿能源（SRE）本周出席了在北九州市舉辦的「2023全球離岸風電高峰會（Global Offshore Wind Summit-Japan，GOWS-J）」並發表專題演說，成為首家參與該盛會的台灣企業，除了積極跨出台灣，拓展海外版圖，亦為下周登場的台灣國際智慧能源周（2023 Energy Taiwan）提前暖身。

作為台灣離岸風電領頭羊和區域內指標性開發商，風睿能源推動亞太地區能源轉型不遺餘力。基於與台灣高度相似的地理條件，日本遂成為風睿能源第一個跨足的海外市場，開發計畫座落在風能領航地帶九州地區，目前開發容量超過2GW，涵蓋固定式基樁和浮動式風場。

GOWS-J由世界風能協會（GWEC）和日本風力發電協會（JWPA）聯合舉辦，此次吸引超過三十家日本國內和國際開發商與供應鏈廠商共襄盛舉，也是該展覽第一次有來自台灣的代表參展。風睿能源（SRE）執行長蘇容儀擔任座談會的演講嘉賓，她表示：「很高興能有機會參與亞太地區離岸風電的盛會，透過面對面交流，我們期望能與來自各地的產業先進分享逾十年的實戰經歷，以及台灣發展離岸風電從零到有的經驗與實績，期盼攜手區域夥伴緊密合作，共同推動亞太地區能源轉型，達到淨零碳排的永續目標。」

今年對於風睿能源來說意義非凡。團隊承擔台灣首座離岸風場「海洋風電（Formosa 1）」運維服務邁入第四年，至今順利度過颱風和地震考驗；第二項大型專案「海能風電（Formosa 2）」歷經疫情考驗，於五月完工後邁入商轉；「海盛風電（Formosa 4）」遞交行政契約簽署相關文件，全力專注於專案融資與取得籌設許可，目標明年上半年完成融資籌組到位，以如期展開工程建置；鄰近開發中的「海碩風電（Formosa 5）」保持首個通過環評大會審查程序並取得開發資格之浮動式風場的紀錄。此外，團隊也積極籌備「海廣風電（Formosa 6）」與「海興風電（Formosa 7）」，同時推進日本、韓國和其他鄰近市場的開發計畫，期許進一步落實在台灣乃至亞太地區能源轉型道路上的承諾和使命。

在推廣淨零碳排的路上，風睿能源始終走在前沿。這次的國際交流代表了風睿能源更深的發展和突破，具備能力將在台灣蘊蓄11年的開發能量向外拓展，並成為亞太地區可再生能源發展的關鍵推手。風睿能源將延續這股氣勢，為即將來臨的「2023台灣國際智慧能源周（Energy Taiwan）」提前熱身，誠摯邀請產業先進和民眾共襄盛舉。