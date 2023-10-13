賣飛機、借款3億美元 碧桂園創辦人傾力救營運

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總部在廣東順德的大陸民營地產龍頭碧桂園深陷債務困境之際，13日傳出，碧桂園創辦人楊國強已出售私人飛機償債，此事隨後得到碧桂園官方證實。此外，楊國強也到順德項目工地視察及指導，這是8月中旬碧桂園傳出財困、瀕臨違約後，楊國強首次現身。

綜合陸港媒體13日報導，大陸網路傳出，碧桂園創辦人楊國強已出售私人飛機償債，接近公司人士表示，該消息屬實，並強調賣掉飛機之後可增加碧桂園現金流，支撐公司營運，「現在做這些事都是為了給公司的經營增加支持」。

報導稱，為挽救企業困境，楊氏家族正變賣資產為碧桂園進行資金支持。多位碧桂園內部人士表示，近期，楊國強為首的楊氏家族向碧桂園提供了3億美元的無息借款。此外，10月9日召開的集團高管會上，碧桂園總裁莫斌透露，楊氏家族也在出售名下的私人飛機。

另據碧桂園發布的公告指出，截至上述借款之前，碧桂園控股股東及其家屬已透過借款、增持股票、購買債券、以股代息等方式合計支援公司折合約386億港幣且從未減持股票，其中向公司累計提供折合約66億港元的無息無抵押借款。

此外，碧桂園還在官方微信公眾號公布，10月11日下午，楊國強、莫斌等人前往廣東順德北滘南平路以西地塊進行視察及指導工作。楊國強先後觀摩電梯井整體提升範本、外牆橫排範本、一體系斜撐底座等新型塑膠範本的研發情況，並考察範本成型品質。