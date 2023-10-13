GE HealthCare攜手慧誠智醫成立「全台首家動物高階影像中心」

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全球醫療儀器設備領導品牌GE醫療 (GE HealthCare)與致力於運用AIoT協助醫療數位轉型的慧誠智醫股份有限公司(iMedtac)攜手合作，日前共同簽署《動物醫療醫學影像中心策略夥伴關係合作備忘錄》，此次合作旨在透過建立高階影像中心來協助獸醫診斷朝向精準治療邁進，該中心配備了GE最新的CT 128 切技術，提供前所未有的清晰度和精確度的成像，協助獸醫師能夠通過高清影像以前所未見的準確性診斷和治療各種疾病，該中心更致力於為高齡動物提供低風險的友善健康檢查。

GE HealthCare中國副總裁，港臺業務總經理黃福榮先生表示， 作為深耕台灣多年的醫學影像主要供應商，過去台灣寵物醫療非常努力也很辛苦，既要自家寵物醫院提供CT/MRI影像服務，也要在經濟效益上打平幾乎是很困難的。今次慧誠智醫公司樹立寵物影像的服務和品質標準，採用醫學中心級的設備來提供高階影像服務幫助寵物醫生，可以想像未來台灣寵物醫療水準會全面的提升，藉助高階影像能力有機會超越周邊國家. 造福寵物家人和加速業界發展。

GE HealthCare與慧誠智醫共同簽屬動物醫學影像中心策略夥伴合作備忘錄 。業者/提供

慧誠智醫余金樹總經理表示，本合作的目標是在動物疾病診斷及健康檢查預防醫學領域樹立新標準，以最新的 CT 128切影像掃描最新的技術服務，透過雲端作業平台，讓影像專科醫療與動物醫院形成策略合作夥伴，促進醫療產業分級分工，減輕醫院與獸醫師的負擔，目標是達成動物醫療產業的精準治療數位轉型，為此成立博鴻科技，專注服務動物產業。首間高階影像中心將於2023 /11 在高雄開幕，未來將近有10間在全台服務，讓我們持續關注影像中心的最新進展。