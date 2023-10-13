不錯過升息尾聲 債券甜蜜點如何布局？

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為抑制通膨，美國聯準會（Fed）自去年3月以來11次升息，基準利率來到22年來新高，而美國消費者物價指數（CPI）則從去年最高點9.1％降至8月的3.7％。雖然不排除年底前再升息一次的可能，但市場普遍預期現在已到升息循環末端，明年有可能開始降息。由於利率與債券價格呈反向關係，今年以來，投資人對債券商品的關注度持續增高。

資深財經媒體人吳佳晉表示，在過去幾年，當利率都在低點時，債券價格貴，「但現在是高利時期，聯準會已經提高利率來到5％左右」，「現在就是買債券最好的時機」。

而如從債券存續期間來看利率變動與債券價格的關係，當利率上升時，累積資本損益下降；當利率下降時，累積資本損益上升，「時間（債券存續期）越短，受到利率的影響越小」，吳佳晉說明，投資人買債券其實就是當那一家公司的債主，「今天我是債主，我借錢給你，借一年給你影響比較大？還是借10年給你，我會比較害怕？」

另外，吳佳晉也指出，過往都是非投資級債比較可能提供高利率，因為它的風險也相對投資級債高，但由於現在處在高利率環境，投資級債的利率也已來到歷史高點，這時挑選債券當然是要挑相對安全的公司，可以挑選投資級債且信評A級的，例如亞馬遜、可口可樂、輝瑞、IBM、Intel、Toyota等。

除了選優質公司的好債，在債券商品的選擇上，吳佳晉說，若選擇目標到期債券基金，可以預先規劃好在一定期間後，拿回本金與利息，由於現在處於高利階段，有望持續領高息，如若未來降息，也有機會賺到價差。目前復華投信推出「復華A級債券傘型基金」，就是一檔目標到期債基金，分別有5年期和8年期，前者為美元計價、後者有新台幣或美元計價，共三檔子基金。

理財新時尚主持人詹璇依介紹，復華A級債券傘型基金設有提前出場機制，可以幫助投資人「見好就收」，只要基金達到目標報酬率的相關設定條件，就會自動啟動出場程序，讓投資人落袋為安。即使最後並未啟動提前出場，由於該基金布局的均為成熟市場的A級公司債，風險也相對較低。