大戰將至？以色列：百萬加薩人民24小時內撤離！

即將開打!以色列下通牒:110萬加薩人民「24小時內撤離」

【中時新聞網 黃凡甄】有愈來愈多跡象顯示,以色列即將對加薩走廊展開地面進攻。自哈瑪斯突襲以來即將屆滿一星期,以國國防軍參謀總長哈勒維(Herzi Halevi)本週四表示,「現在是時候開戰了」,加薩邊界附近也出現大批坦克集結。稍早以色列國防部更要求加薩人民「往南移動」,顯示以軍可能從北部進攻,火藥味愈來愈濃。

英國《衛報》引述聯合國的說法,以色列軍方要求住在加薩走廊北部、約110萬民眾,應該在接下來24小時內「往南邊撤離」。

以色列軍方進一步指出,所謂的加薩南部,是以「瓦第加薩溼地」(Wadi Gaza)為界以南的地區。巴勒斯坦人擔憂,撤離警告意味著以色列大軍就要來了。

不過要110萬人同時撤離,恐怕不容易達成。聯合國發言人杜雅里克(Stephane Dujarric)表示,「這樣的行動不可能不帶來毀滅性人道後果」,並希望以色列能撤回命令。

白宮國安會發言人柯比(John Kirby)則表示,美國正不斷和以色列溝通,確保加薩人民能迅速、安全地離開。

截至目前為止,這場衝突已經造成至少1300名以色列人死亡,巴勒斯坦死亡人數也超過1500人。

