台南應用科大敬老週全方位活動打造歡樂與尊嚴

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為配合台南市政府落實打造高齡友善健康城市，台南應用科技大學今年再度接受市政府委託，續辦台南市敬老週各項活動，活動主題為「永保安康 健美九九」，由該校美容、漫畫、視傳、舞蹈、服飾設計、旅館等六系攜手合作，自10月23日至10月28日連續一週，配合59週年校慶，推出六大系列主題活動，均專為銀髮長者設計且貼近生活日用，打造一個真正尊重每一位市民、無論年齡大小的溫馨社會。

此次南應大六系師生發揮專長，設計出多款敬老週活動，主要希望豐富長者的退休生活，並與銀髮族及社區民眾共樂，增添年長者的活力與動能。六大系列活動包括「青春再現-銀髮美容與保養」、「人人都是畫家-單刷版素描」、「挖呀挖-考古驚奇體驗」、「活齡活現好靈光-身體動起來」、「留住自然美-植物拓染-樂生活」、「咱的灶咖-私廚手路菜」等，希望銀髮長者呼朋引伴逗陣來報名參與活動。

活動中將透過負責教師的引領及講說，以及年輕學子擔任活動幫手，讓長者學習版畫素描、互動考古遊戲、銀髮美容與保養、懷念點心、創意拓染以及健康運動。透過此一系列精心規劃的活動，既讓長者感受到年輕一代的活力與創意，也讓更多年輕人領略到長者的豐富生命、經歷與智慧，透過老中青三代的互動、交融與切磋，達到彼此真正的尊重、珍賞與和諧。

台南應用科技大學校長楊正宏表示，該校創校至今近 60 年，生科、設計、管理、藝術、旅遊五大學院並立，系科屬性豐富多元，均緊扣食衣住行育樂，可謂是一所以生活為根基、以人文為本、以創意為先的學校。除辦理多年的樂齡大學已贏得各界堅實的好口碑外，近年來更以變革、務實、宏觀的新思維，開啟新典範的教育理念，尤其傾力於大學社會責任的實踐，投入許多人力與精神，透過各系資源的連結與整合，實際參與社會活動、帶動社區發展，也由此教導學生適性發展，培育具實作能力，並成為富有社會關懷且敬業樂群的人才。

此次敬老週活動，除由台南應用科技大學規劃及承辦外，另邀長榮女中、長榮中學、家齊高中等上游學校進行支援，以期一同向可敬的長者致以最深的敬意，並發揮實質社會影響力，讓台南成為彼此尊重、滿了動能、活力與文化底蘊的宜居城市，建構展齡活化、世代共融的交流場。歡迎長者報名參加敬老週活動，名額有限，欲報從速，又每人限報兩項活動。洽詢或報名電話:06-5100721 張淑貞小姐。