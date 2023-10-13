美國房價仍繼續漲？分析師示警1因素恐扭轉

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【中時新聞網之房產網 賴宇萍】由於供不應求，美國房價持續上漲，加重美國聯準會（Fed）對抗通膨的壓力。但華爾街天后分析師惠特妮（Meredith Whitney）警告，美國房地產市場將在未來幾年面臨調整，因為嬰兒潮世代逐漸老去，他們持有的房產釋出，將扭轉住房供應短缺的狀況。

惠特妮因為在全球金融危機爆發前就準確預測了花旗集團的危機而聲名大噪。不同於其他市場人士憂心美國經濟恐面臨嚴重衰退，惠特妮近期受訪時指出，美國消費者的財務狀況似乎很健康，儘管信用卡債務持續成長，但支出依然強勁，失業率相對較低。在她看來，未來幾年面臨調整的美國房市才是需要關注的重點。

根據人口普查數據，2021年只有10%的美國屋主年齡在35歲以下。而Statista的數據顯示，截至2022年第3季，該年齡層只有不到40%擁有住房，甚至不到75歲及以上歲數族群比例的一半，更明顯低於45歲至54歲人群的比例。

惠特妮表示，從歷史上來看，50歲以上的族群中，有50%的人通常會出售房產，而人口結構的變化將逆轉供需狀態，房地產價格勢必承壓走跌。在嬰兒潮世代年齡漸長，希望縮小持有的房產規模，以節省開支的情況下，市場將充斥大量房產，供過於求的狀況下，年輕人將可用合理的價格買房。不過美國房價已10多年沒有下跌，對於屋主來說，料是一大衝擊。