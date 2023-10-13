工研院「主動式紫外光表面殺菌電梯按鈕」助花蓮特教機構防疫

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工研院13日攜手花蓮市公所與縣議會、崇友實業與艾彼思科技，共同將「主動式紫外光表面殺菌電梯按鈕」導入於花蓮畢士大教養院，保護畢士大教養院的住民健康，同時降低清潔人力成本。

此次合作是運用工研院研發的「主動式紫外光表面殺菌技術」，並由崇友實業提供完整電梯叫車面板圖面、艾彼思科技協助電梯按鈕的製作，共同完成整座「主動式紫外光表面殺菌電梯按鈕」，透過花蓮市公所與縣議會資源連結，將技術導入畢士大教養院。

工研院副總營運長兼社會公益委員會主委何大安表示，採用取得國際認證的「主動式紫外光表面殺菌技術」，為畢士大教養院提供更安全的衛生環境，不但能夠減少傳染病的傳播風險，也讓住民們能夠體驗創新科技的防疫能力，透過創新科技來關懷社會。

畢大士教養院董事長顧美玲指出，花蓮畢士大教養院長期對照顧重度障礙之弱勢族群，由於被照護者的特殊性、衛生環境與習慣更顯重要，此技術可幫助院內降低觸碰病毒細菌的機會，大幅減少傳播染疫的風險，讓身障服務對象有更安全、更安心的居住活動空間。同時也特別感謝魏嘉賢議員與艾彼思科技的資源連結，提供最適切的需要給畢士大，讓服務對象能健康快樂的成長學習。

工研院量測技術發展中心執行長林增耀說明，「主動式紫外光表面殺菌電梯按鈕」已取得美國第一家產品安全標準發展與認證的機構優力國際安全認證公司（UL）測試實驗室「抗菌效果報告」，證實能有效對抗金黃色葡萄球菌及冠狀病毒，殺菌抑制率達99.9H。