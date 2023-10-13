美凍結伊朗資金 白宮證實下週提案傳增援以烏台

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美國12日表示，伊朗不會在近期取得卡達銀行中的60億美元資金。此外，白宮證實美國總統拜登將在下週公布增援方案，有媒體報導增援對象包括以色列、烏克蘭和台灣。

綜合路透社和美聯社報導，獲伊朗支持的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列後，伊朗能否取得這筆資金的問題成為焦點。美國上個月與伊朗換囚，華府在協議中允許被美國制裁凍結在韓國的伊朗60億美元石油營收轉移到卡達。

一名不具名美國高階官員告訴路透社：「伊朗將無法在近期內取得這筆資金。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在以色列特拉維夫（Tel Aviv）記者會上說，伊朗並未取得、也沒有花掉這60億美元任何一毛，「我們嚴格監督這些資金，且我們保有凍結這些資金的權利」。

布林肯說，美國財政部會監督所有支付的款項，確保用途僅在於人道主義目的。

多家美國媒體今天報導，美國和卡達已同意阻止伊朗獲得這筆資金。

此外，一名熟悉商議情況的不具名官員透露，聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）和一些共和黨重要人士主張制定一套更大的方案，將提供以色列、烏克蘭和台灣的援助以及用於加強美墨邊境安全的經費一併納入，而白宮已開始籌備這類的方案。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天在記者會上告訴媒體，拜登下週將會向國會提交補充資金請求。她並未提供更多細節。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）昨天報導，拜登的援助計畫也將包括為台灣和美墨邊境提供資金。