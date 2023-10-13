區域中心徵求創業項目合夥人及合作人共創未來 快速安全的企業募資與發展通道

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你有項目需要資金擴展、完成或設廠嗎？2017年獲移民局核准的維加斯區域中心(Vegas Regional Center，簡稱VRC) 可提供台灣企業融資平台，幫助企業在美國發展，尤其企業在美國發展益趨嚴峻的情況下，参與VRC合作平台將是一個難得的企業募資與商業發展機會。

近年在拉斯維加斯成功開發「維加斯貿易村」的劉格中(Jame Liu)表示，Vegas Regional Center 2017年即已獲移民局核准，期望與穩定項目、合作項目、創業項目的各界人士，合作共創雙贏。

區域中心( Regional Center)是美國政府為了能將投資資金匯集於政府指定的特定區域，以有效促進地方經濟發展。

美國政府於1993年起在EB-5移民法規中特別設立了一種「區城中心移民方案( Regionaal Center Pilot Program)」，即投資人若投資於通過美國政府核准的「指定區域中心(Designatated Regional Center)」，則企業申請條件中對「須直接創造十個就業機會」的規定，可放寬為「直接或間接創造十個就業機會」。

此項規定的放寬，使投資人無須直接承擔創造就業、以及經營管理的責任，這對於多數不熟悉美國商業環境的投資人而言無疑是個福音，這也是區域中心項目吸引海外投資者的最大原因。2009年度在美國移民局（USCIS）收到的所有投資移民申請中，有90％的申請人是通過區域中心的方式申請的。2010年和2011年，區域中心EB-5投資移民申請人數仍呈上升趨勢。

亞洲人，尤其是中國申請人占了非常大的額度。而區域中心經過近幾年去蕪存菁，淘汰不良業者，在2022年3月又重新開啟，申請項目可直接管理經營，但有區域條件限制。

據悉，區域中心專案中投資人是有限合夥人角色，不直接參與實際的經營管理，省時省心，申請核准時間最短、資格條件限制最少的一條便捷通道，非常受企業發展的申請人歡迎。區域中心專案所創造的就業更靈活，並且就業人數由美國經濟學家計算而得，就業數有保證。

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