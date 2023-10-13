中華郵政拚數位創新服務 攜手工研院培訓超郵潛力之星

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中華郵政公司為厚植數位轉型實力，與工研院攜手成為數位創新戰略合作夥伴，今日簽署合作意向書，帶領首批遴選30名「超郵潛力之星」，導入數位創新思維及產業經驗，將線上線下資源及服務相互導流，重塑郵局臨櫃服務及作業流程，並培養日後的觀察、蒐集、設計能力，提升客戶服務體驗。

中華郵政於2022年3月推出「行動郵局」APP，除線上儲匯、壽險及電商服務外，更提供郵局實體據點線上取號、預填表單、ATM無卡提款、行動支付及推播通知等虛實融合便利服務。為加速數位轉型策略，與工研團隊合作，思考如何擴充服務，帶領郵政數位種子人員，共同重塑郵局臨櫃服務及作業流程，目標將「行動郵局」打造為一站式多功能APP。

中華郵政數位發展執行長陳棟梁表示，「行動郵局」下載約500萬次，活躍用戶有近400萬人，可將APP打造為一站式多功能服務，這次從2.5萬名員工中挑出30名培訓種子，希望他們完訓回到各單位後，觀察客戶需求，思考如何提供更接近民眾的服務。

陳棟梁舉例，民眾寄出掛號信之後，不知道對方收到信了沒，現在雖然能自行查詢，但之後可以改成收信後主動推播給寄件人，只是微小的改變，但能讓服務更貼心。

工研院董事長李世光指出，針對中華郵政營運現況和需求，工研院為其量身打造方案，讓線上線下相互導流，以「行動郵局」APP為入口優化服務，預期將簡化服務流程30％以上、提升資訊化流程50％以上，並帶動線上支付數30％以上。