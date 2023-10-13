北京又抓到拜登漏洞？驚爆1反擊手法

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【中時新聞網 郭宜欣】美國財經媒體披露，安謀ARM的大陸合資企業幾名核心員工離職，並在當地政府的支持下成立晶片設計公司，由於離職人員包括研發主管、銷售主管及維繫政府關係的員工，同時該公司也積極招募工程師，包括ARM的工程師，種種狀況引起高度關注。

知情人士稱，這批ARM前高管創立的公司為博瑞晶芯，受到深圳市政府的資金支持，且ARM大陸在2月裁員約100人，大部分來自研發團隊，已經有部門員工轉職博瑞。

儘管博瑞強調，他們是ARM的客戶，彼此間不存在競爭與利益衝突，且公司業務以設計雲端運算與邊緣控制器的晶片為主。ARM是行動處理器之王，業務模式主要是對外授權CPU及GPU等IP，給蘋果、高通、三星及聯發科等晶片設計公司進行設計，主要收入是授權費及版稅。

由於此消息是在ARM首次公開募股的幾周後浮上檯面，在美國政府持續制裁大陸晶片業的背景下，媒體高度關注後續發展與背後意義。報導也提到，博瑞事件突顯ARM在大陸市場的地位仍舊動盪不安。

ARM進軍大陸市場是與陸資進行合資，背後有備受當地與政府支持的利益集團，甚至在公開募股說明書上ARM也坦承，總部沒有大陸部門控制權，並面臨失去所有控制權的風險，起初ARM持有合資企業49%股權，中方為51%。