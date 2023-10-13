因病離職中斷勞保多年 能領退休金嗎？勞保局：保過就可以

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【旺得富理財網 王順泉】勞保老年給付是勞工退休後主要經濟支柱之一，不過，如果曾經保過勞保、繳了很多年保費，但卻因失業或轉行，勞保中斷多年，等到65歲退休時，是否還能請領勞保老年給付呢？有一位涂先生年輕時曾保過9年勞保，後來因病辭職，現在65歲，想知道是否能申請勞保老年給付，能領多少錢？領了勞保老年給付，是否還可以再領國民年金？

勞保局表示，在98年勞保條例修正之前，請領老年給付規定較嚴，已經退出職場多年，早就中斷勞保的民眾，確實無法請領老年給付。

不過，98年勞保條例修正施行後，老年給付的請領規定簡化，只要年滿60歲、有保險年資者，就可依下列2項規定請領老年給付：

1、保險年資合計滿15年者，請領老年年金給付。也就是「按月領」。

2、保險年資合計未滿15年者，請領老年一次金給付。亦即「一次領」。

因此，根據新修正的勞保條例，只要曾經參加過勞保，不管中斷投保多久，都可以在年滿60歲（請領年齡自107年起逐步提高至65歲）時，提出老年給付的申請。此外，被保險人請領老年給付也不受5年請求權時效的限制。

勞保局表示，涂先生今年65歲，曾保過9年勞保，雖然中斷投保多年，現在也沒有任何從事工作，但依98年1月1日修正施行的勞保條例規定，涂先生可提出老年給付申請，9年年資可申請到9個月的老年一次金給付，如果平均月投保薪資（以加保期間最高60個月平均投保薪資計算）是4.58萬元的話，可領到41.22萬元的老年給付。此外，因涂先生曾經參加國保，依規定年滿65歲時即使已領取勞保老年給付，仍可以請領國保老年年金給付。