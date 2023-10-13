金門小水獺快沒家？金沙溪人工湖工程爭議多

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民進黨立委洪申翰今與金門地方團體、生態專業專家、經濟部水利署，共同於立法院舉行記者會，針對金門縣金沙溪人工湖的建設方案，可能會破壞保育類「歐亞水獺」與百餘種鳥類的棲地，甚至還有海水倒灌與淹水的疑慮，呼籲金門縣政府「懸崖勒馬」，審慎評估目前方案的可行性。

洪申翰提到，金門縣政府為提高水源自給率，向中央政府申請前瞻水環境計畫經費共5.49億元，規畫金沙溪人工湖工程計畫，利用金沙溪出海口附近既有的7個閒置魚塭跟戰備池改建儲存淡水，目前正處於規劃設計的階段，但卻因破壞地方生態及未考慮海水倒灌的方案，遭到地方生態團體的反對。

洪申翰指出，過去金門縣政府不僅沒依法實施「生態檢核」，在他與經濟部水利署的提醒下，2021年金門縣政府才委託生態專業團隊進入當地進行調查，也因此發現該處是瀕臨絕種的保育類「歐亞水獺」，以及一百多種鳥類的重要棲地，但是今年，金門縣政府卻不顧生態調查的成果，仍照原訂的築堤方案送審，完工後恐將造成水獺與鳥類棲地的嚴重破壞，甚至可能最快在今年11月金門縣府就會發包施工。

金門縣野生動物救援暨保育協會常務理事袁守立指出，金門的歐亞水獺分布集中於東半島的金沙溪流域、前埔溪流域、太湖流域，其中，金沙溪流域可說是水獺族群密度最高的區域。

袁守立說，金沙溪人工湖的工程設計非常可能造成水獺棲地的破壞；第一，海水的引水工程渠道，將對野生動物的穿越移動造成嚴重的切割效應；第二，7號池北側規劃興建堤防護岸，工程完成後開始蓄水，將導致堤內的樹木死亡。該處樹林正是濱海鳥類重要的築巢地點，也是水獺使用的繁殖棲地。如此的設計將對生態造成劇烈衝擊，應該重新檢討。

金門縣野生動物救援暨保育協會理事長陳淑亭表示，金沙溪人工湖的選址和設計，也受到在地居民的強烈質疑，人工湖位於海濱的感潮帶，居民擔憂大潮時海水倒灌，恐將導致人工湖鹽化而無法使用。

陳淑亭指出，過去金門就曾在海邊建造「下湖水庫」（又稱金湖水庫），啟用不久就發生水質鹽化，不僅無法提供民生用水，還需編列經費處理周圍積沙問題。下湖水庫的問題尚未解決，縣府又要建造第二個位於海邊的淡水水庫，讓金門人不禁擔心「這輩子真的有機會使用到這裡的水嗎？」

她提到，此外，居民也擔心人工湖築高堤、蓄水池鋪設不透水布，會導致水災時水流無處去，反而增加金沙鎮淹水的範圍。希望政府單位能夠重新審視金沙溪人工湖的選址與設計，並且好好面對當地居民的疑問。

歐亞水獺的生態友善聯盟主持人李玲玲指出，過去金門西半部水獺密度極高，然在水域被改變的過程中卻大幅減少。李玲玲提到，水獺並非和水資源環境競爭，反而相對的，水獺是被世界各地公認是水域健康的指標。

李玲玲提到，金門一向是年均蒸發量大於降雨量的水源短缺地區，預期未來氣候變遷導致極端天氣事件的頻度與強度會再增加，此種短缺的狀況可能更加嚴峻。綜合多方的考量，海岸挖濬蓄淡水湖庫可能並非回應金門水安全的最佳選項，建議相關單位在規劃金門水資源管理時，應考慮氣候變遷的可能衝擊，縣府現在的作法，不僅未考慮氣候變遷衝擊，更高度破壞水獺棲地。

水患治理監督聯盟流綜小組召集人徐蟬娟提到，金門縣府所轄的水庫，過去因為沒有妥善管理水庫周邊的集水區，讓畜牧業或水溝廢水直接排入水庫，導致嚴重的優養化問題。徐蟬娟建議，金門縣府需要有縝密的專家顧問團隊和水利署的協助，來規劃及執行整體水資源計畫。

水利署副署長王藝峰出席記者會表示，歐亞水獺不只是金門縣的重要資產，也是整個國家需保育且留給下一代的重要物種，面對金門縣防洪和水源供給的方式，有許多的操作方法及方案，也應該要將對環境生態的影響降到最低。

王藝峰也提到，除避免歐亞水獺的棲地受工程破壞外，為水利署也會協同金門縣府及內政部國家公園署，規劃打通在地水域網絡的作法，提升歐亞水獺的棲地環境。

洪申翰呼籲，金門縣陳福海縣長在上一任縣長任內，提出金沙西人工湖計畫，而楊鎮浯前縣長任內暫緩，又於陳福海縣長此任期重啟；他呼籲，水利署對此案已表達暫緩的態度，接下來就看金門縣府是否還會繼續執行，如此破壞歐亞水獺棲地的計畫。洪申翰叩問陳福海，你到底有沒有要懸崖勒馬？