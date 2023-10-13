光學雙雄發功 AI股遭空襲 廣達、技嘉又重傷

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股今（13日）開低走低，盤下百點震盪盤整，萬七關卡前遇逆風，終場跌43.34點，跌幅0.26％，力守季線支撐，以16,782.57點作收，成交量2,986.07億元。

權值股台積電（2330）貼盤小漲3元，昨日領軍台股收復季線後，今日熄火，在外資連兩個交易日大回補下，仍呈現上漲格局。光學雙雄方面，聯發科（2454）受惠第三季營收超越財測，大漲逾3.3%；大立光（3008）法說會落幕，董事長林恩平表示，預期營運動能逐季向好，高階手機鏡頭需求見到回溫走勢，帶動股價上漲1.16％。

電子指標股方面，矽力*-KY（6418）大漲逾8％，智邦（2345）、京元電（2449）也大漲逾2.5％，聯詠（3034）、大聯大（3702）也上漲超過1％。

高價股漲跌互見，除了大立光呈現漲勢之外，亞德客-KY漲逾半根漲停，表現最佳，而譜瑞-KY（4966）也漲1.37％，材料-KY（4763）也貼盤小漲0.42％；緯穎（6669）、祥碩（5269）、世芯-KY（3661）走勢疲軟，跌幅約1～1.5％，力旺（3529）、信驊（5274）、旭隼（6409）小跌。創意（3443）則平盤作收。

AI族群方面，高力（8996）早盤大跌後即鎖住跌停，終場大跌32元，以288元作收，失守300元整數關卡。指標股廣達（2382）、技嘉（2376）、緯創（3231）分別大跌5.04、4.74、3.31％，光寶科（2301）大跌5.71％，跌幅居前，其餘包括英業達（2356）、川湖（2059）、微星（2377）跌1.86～3.47%。

主機板族群，除了技嘉之外，華擎（3515）領頭大跌6.85％，其餘包括微星（2377）、華碩（2357）、映泰（2399）也同步跌2.8～3.48％，精英跌幅也超過1％。

半導體族群，矽力*-KY（6415）大漲25元或8.42％，矽統（2363）也大漲逾6％，晶心科（6533）上漲3.36％。

電腦周邊族群，科嘉-KY（5215）、倫飛（2364）雙雙亮燈漲停，藍天（2362）也漲逾3％，承啟（2425）漲2.80％。

工業地產市場夯，中工首度跨足科技廠辦市場的處女作、總銷逾400億元的新北市土城「中工雲宇宙AI園區」銷售開紅盤，創下近年工業廠辦市場最大手筆紀錄，激勵中工今日（13）開盤直攻漲停11.15元，跳空創下7月20日以來新高，同族群新建（2516）也飆漲超過9％。

連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）宣布中國大陸改採品牌授權模式發展，處分上海仙踪林7成股權，約可挹注每股盈餘1.71元，雅茗-KY在買盤敲進下直攻漲停價23.75元，領漲觀光類股。而山富（2743）9月營收更正，由原先4.23億元跳增至6.11億元，不僅改寫單月新高，第三季也同步改寫單季新高紀錄，股價同樣亮燈漲停。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計科嘉-KY、倫飛、金雨、山富共14檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，半導體類股及營建類股表現亮眼，漲幅分別為0.70％、0.30％，電腦類股、油電類股表現疲軟，下挫3.04％、1.47％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市漲幅逾6％共11檔，其中3檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為科嘉-KY（5215）、倫飛（2364）、中工（2515）、新建（2516）、矽力*-KY（6415）、中視（9928）、帝寶（6605）、鼎元（2426）、光聖（6442）、宇隆（2233）。

上市跌幅逾4％共15檔，其中1檔跌停，收盤跌幅前十名依序為高力（8996）、華擎（3515）、八貫（1342）、光寶科（2301）、廣達（2382）、大飲（1213）、技嘉（2376）、鈺邦（6449）、居易（6216）、全友（2305）。

上市成交量前10名個股依序為矽統（2363）、緯創（3231）、定穎投控（3715）、廣達（2382）、中石化（1314）、裕隆（2201）、元大高股息（0056）、英業達（2356）、長榮航（2618）、聯電（2303）。

上櫃漲幅逾9％共11檔，均觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為金雨（4503）、山富（2743）、安鈦克（6276）、雅茗-KY（2726）、昇華（4806）、弘煜科（6482）、創威（6530）、牧東（4950）、前鼎（4908）、京晨科（6419）。

上櫃跌幅逾4％共11檔，沒有跌停股，收盤跌幅前十名依序為美而快（5321）、安格（6684）、科嶠（4542）、斐成（3313）、永彰（4523）、笙泉（3122）、鑫創電子（6680）、保瑞（6472）、點晶（3288）、富驊（5465）。

上櫃成交量前10名個股依序為華星光（4979）、富喬（1815）、僑威（3078）、上詮（3363）、前鼎（4908）、威剛（3260）、佳邦（6284）、波若威（3163）、力致（3483）、世界（5347）。