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戰火延燒常春藤名校 空拍示威畫面曝光 學校緊急關閉

【中時新聞網 郭宜欣】巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲以色列，以色列轟炸加薩走廊反擊，雙方爆發嚴重軍事衝突，戰火延燒至今非但沒有停火跡象。周三美國常春藤名校哥倫比亞大學，發生以色列籍學生與反以色列學生的衝突，隔天支持巴勒斯坦與支持以色列的兩派學生在學校內對峙，為了避免爆發衝突，學校緊急關閉。

紐約時報報導，一名以色列籍男學生在校內為了阻止一名女學生撕毀傳單而爆發衝突，言語衝突演變成肢體衝突，男學生被女學生以棍棒攻擊，傳單上則是寫著被哈瑪斯綁架的以色列人名字與照片。

周四，哥倫比亞大學內的氣氛變得相當緊繃，支持以色列與支持巴勒斯坦的學生都舉行示威活動，兩派隔著廣場對峙。哥倫比亞大學校方緊急採取相關措施，「言論自由是基本價值，但相關團體都試圖讓非學生者進入，引發安全疑慮，因此決定罕見地對外關閉校園。」

類似的狀況在美國大學遍地開花，但並不是所有人都願意選邊站，就在哥倫比亞大學的示威現場旁邊，有學生翹著腿閱讀量子力學的文章，即使抗議聲不絕於耳，絲毫不受到影響，來自薩爾瓦多的一年級學生Daniel Gonzalez說：「沒關係，每個人都有表達自己的權利。」