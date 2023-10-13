想在台灣超商上班！捷克正妹曝原因

【中時新聞網 何立雯】捷克女生慧蓮分享，她很想在台灣的便利商店打工，因為她搜尋以後發現，在便利商店工作的薪水超高，根據人力銀行上的資訊，超商早班正職的月薪為38000元，比起捷克的基本薪資24000元高很多，因此她真的很想應徵，而且回去捷克以後，能有這個履歷感覺很酷。

捷克女生慧蓮在《不要鬧工作室》上分享，她其實很想在台灣的便利商店工作，因為她覺得薪水很高，讓主持人聽了納悶直呼「蛤？」

慧蓮表示，她大概在年底就要回去捷克，之後必須找工作存錢，但她真的很想留在台灣，因為她真的很喜歡這裡。她在老家為了存錢，在一間咖啡廳打工，當時的時薪約是台幣143元，而現在在捷克的每個月的基本薪資為台幣24000元。

慧蓮指出，最近聽台灣朋友說，台灣的基本薪資將要調漲，很快最低時薪就會提升到183元，比捷克多了很多，對此她也到人力銀行搜尋相關工作，結果發現在台灣的便利商店上早班，每個月薪水38000元，非常多，因此她認為很值得去應徵看看。

慧蓮也說，她有聽說過在超商打工很辛苦，但她曾在捷克當服務生，連續工作13小時都不能坐下，同樣也是很累的工作，因此她認為自己應該有辦法勝任，至於超商其餘的一些服務，她認為只要給她一點時間，她很快就能學會，最後她也認為回去捷克以後，履歷上能有「台灣超商店員」的工作經驗也蠻酷的，但不知道他們是否願意雇用外國人員工。