金石堂信義店11月底熄燈！

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位於台北東門永康觀光商圈、有35年歷史的金石堂信義店，傳出11月底結束營業！金石堂今（13）日表示，為發展虛實整合新型態店，大型店點已非現今金石堂的發展策略，即日起至11月底結束營業前，信義店將融入虛實服務體驗的新型態概念，和消費者近距離溝通。

金石堂信義店即日起推出感恩回饋，全館79折、回頭書6本500元，會員滿千送百，來店體驗虛實服務解任務，還能享用咖啡與瑪德蓮。

金石堂位於台北東門永康觀光商圈，已有35年歷史，旁邊就是知名的鼎泰豐。信義店書籍種類很多，不少網友貼文說，有時折扣打得比誠品還大，很多79折，也有文具精品售賣，很可惜即將結束。

金石堂表示，隨國人家庭結構及消費行為、商圈改變，近期積極調整店型，正朝向虛實購物體驗新店型發展，讓消費者無縫暢遊線上線下，金石堂將結合在地消費者的生活型態持續展店，明年目標增加5～10家店。

今年金石堂實體店縮小營業坪數，仍能維持業績，整體業績較去年小幅成長，線上購物與實體門市的整合力是一大關鍵。

金石堂目前虛實整合會員近200萬人，透過門市訂官網百萬商品，到店取貨免運費；官網預留門市庫存，取貨更即時便利。LINE官方帳號與官網的創新，個人化追蹤與推薦服務，商品評價與好好聽導讀等線上功能，加上實體店的主題策展，大幅優化消費者的購物體驗。