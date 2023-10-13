以巴往死裡打 多頭不怕？老謝觀察：押寶這事

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【旺得富理財網 李宗莉】以色列加薩走廊10/7爆發大規模戰爭，殺得全球措手不及，也是以巴自1973年贖罪日戰爭以來，規模最大的戰事，目前仍在持續發展中，對以巴戰火正酣，財信傳媒董事長謝金河卻從美元回落、債券殖利率走跌、油價、金價未大漲，以及恐慌指數（VIX）波動小等5跡象判斷，台股在內的全球資本市場之所以反應平淡，主要是押寶戰爭可能影響Fed決議，最快11月就可能停止升息。

謝金河在最新一期《先探》撰文指出，我們常用「世事難料」、「一波未平一波又起」形容世間事的無常，去年2/24俄羅斯入侵烏克蘭，迄今戰爭仍未平息，現在巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯又突然發動武裝攻擊，數千枚火箭暴雨般射向以色列境內，哈瑪斯部隊以各種方式突破邊境圍籬，大肆殺戮，攻擊平民，擄走士兵，被綁架者淪為人肉籌碼，以色列立即展開報復。

知名日本政治評論員矢板明夫指出，世界4大火藥庫已經引爆2個，除了俄烏、現在是以色列，接下來在印太地區，南北韓及台灣海峽都成了高風險區，謝金河表示，台灣在國慶日正好面對這個巨大衝擊，難得一見的中華民國旗海四處飄揚。

在10/7事件那一刻，全球媒體緊盯金融市場接下來可能的發展，大家按過去經驗，一定想到債券殖利率飆高、美元大漲、黃金大漲、股票大跌、油價及原物料大漲，這是一貫思維模式，哈瑪斯與以色列的戰爭仍在僵持，以色列宣稱已擊斃1500名哈瑪斯民兵，加薩南端出口已遭封閉，以色列對這個地區採取斷水、斷電措施，看來堅壁清野會打到山窮水盡為止。

不過，金融市場卻表現很淡定，第1個先看美元，美元指數在戰事前最高來到107.348，其後連跌3天，到10日為止，美元指數收在105.769，算是這一波漲勢的波段低點，這個走勢跟大家想像的不一樣。

第2個是債市殖利率，10/7前的10年期美債殖利率飆升到4.842％，30年債跑到4.942％、2年債跑到5.019％，戰爭發生後，10年債殖利率回落到4.63％，30年債回到4.868％，2年債4.93％，但現在債券價格逆揚，也跟大家想的不一樣，最大原因是戰爭可能影響美國Fed升息決議，11月升息可能暫時停住，債市殖利率也跟著回落，美元指數也隨即走低。

第3是油價，戰爭爆發後，油價一度大漲逾5％，不過到10日，西德州原油收在85.79美元，北海布蘭特收在87.72美元，距離9/18的高點92.25美元及94.55美元，還有一段距離。戰爭爆發後，外媒多指伊朗替哈瑪斯撐腰，但伊朗第一時間否認，埃及也配合邊境管制，謝金河認為，大規模的中東危機不會發生，油價在俄、伊聯合減產已漲了一波，這次以色列危機的漲幅相對有限。

第4點是大家在每一次戰爭都會想到黃金，戰前金價其實已經從2061.894跌到1816.19美元，這次由1834.7美元拉到1875.3美元，漲幅並不大，其他農產品價格也沒太大波動，連虛擬貨幣的比特幣也在27452美元，價格也很平穩。

最後第5點則是市場信心指標VIX，戰前最高來到19.78，9日是17.7，10日是17.03，看起來波動不大。謝金河表示，自己特別把戰爭發生後匡列出來，結果發現無法以過去慣用的數字或經驗法則來判斷，包含國慶日後的台股在內，全球股市都未見大跌走勢。