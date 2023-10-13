新北客家義民爺文化祭 明後兩日「靚」起來

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2023年新北市客家義民爺文化祭將於10月14日至10月15日在新北市民廣場盛大登場，今年文化祭以「義起靚新北」為整體活動主軸，客語字「靚」(jiangˊ，四縣腔)有美麗、漂亮的意思，延伸有創造及展現之意。前2年因為疫情原因活動縮小規模，今年擴大辦理並融入裝扮踩街、創意積木、客家歌謠文化及客家人事地物等議題，搭配青創市集、掌中偶劇場、親子互動樂活積木活動。

客家局長林素琴表示，義民爺文化祭是新北客家每年一次的重要盛事，希望透過與時俱進的方式，傳承客家義民信仰的精神及價值，也透過在地化、年輕化及國際化，提升「都會新北客家」的文化認同，也期盼能藉由活動，讓民眾更深入地了解客家文化的精髓和魅力。

10月14日將由客家局局長及值年爐主理事長率新北各界客屬代表，至新竹新埔枋寮義民廟恭請義民爺迎駕至新北市，並由新北市副市長陳純敬擔任安座主祭官，恭迎義民爺聖駕新北，以表達崇高敬意；10月15日將舉行挑擔奉飯，由新北市各客屬社團精心裝扮，搭配非洲戰鼓團、馬戲團、傳統舞團、競技啦啦隊等團隊，透過挑擔遊行展現客家文化傳統與創新之美。

客家局表示，期望藉由辦理義民爺文化祭的活動，引領受眾更深入地認識新北客家的多元風貌，客家文化的傳承與發展需要民眾的參與和支持，新北市客家義民爺文化祭提供了一個互動的平臺，讓人們體驗客家文化，讓民眾有機會可以瞭解並認同客家文化，使客家文化的價值和魅力傳遞下去。