中國地方政府前3季發債32兆元 規模年增11％

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為緩解財務壓力、防範經濟風險，今年中國地方政府加大發債借款規模。據統計，今年前3季全中國地方政府發行債券約人民幣7.1兆元（約新台幣32兆元），年增11%，創同期歷史新高。

在經濟衰退、財政困難下，中國地方政財政黑洞越來越大，債務風險迫在眉睫，因此，地方政府發行新債借錢的規模也再創新高。

第一財經引述公開發債數據，今年前3季，全中國發行的地方政府債券約人民幣7.1兆元，年增11%，創同期歷史新高。7.1兆元的債券可以再細分成兩部分，分別是約4.1兆元的新增債券，以及約3兆元的再融資債券。

報導指出，新增債券主要用於重大公益性專案建設，被視為是穩投資、穩經濟的重要舉措。今年前3季的發債金額略低於去年同期的4.2兆元，主要原因是去年疫情造成的衝擊超乎預期，穩成長的壓力大，所以發債速度加快，基本在上半年完成發行，今年新債發行速度則明顯較去年慢。

然而比起新發債券的金額沒有太大起伏，今年前3季發行的再融資債券約3兆元，比去年同期大幅成長約41%。

據報導，今年再融資債券發行規模大增的原因有兩項，其中一個是今年面臨地方償債高峰期，今年到期債務規模高達3.65兆元；另一個原因是經濟成長仍面臨壓力，加上土地市場持續低迷，而必要性支出不減，地方財政收支矛盾依然較大，償債更加依賴「借新還舊」。

粵開證券首席經濟學家羅志恒指出，過去再融資債券的用途是償還到期的地方政府債券本金，然而從2020年開始，部分省份將再融資債券的用途變為「償還政府存量債務」，以再融資債券化解隱性債務的作法也被市場成為「特殊再融資債券」。

羅志恒提到，從10月份以來，重啟發行的特殊再融資債券可能用於置換隱性債務，藉此將債務展期，化解隱性債務。預計第4季的特殊再融資債券發行規模上看兆元，主要將集中在債務高風險省份。