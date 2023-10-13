電力加持！ 三福化、永捷營運衝刺

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三福化（4755）因面板客戶庫存調整壓力改善，下半年伴隨CoWos產品出貨強勁、新興化學品新產線開出、越南廠稼動率拉升，營運增溫衝刺。看好電動車長期趨勢，目前研發團隊部分重心放在電池電解液中，希望未來可透過電解液產品切入韓國等電池客戶。

此外，永捷（4714）因可撓式HC材料在主要折疊式手機品牌廠商加速開發下，催動可彎折硬化膜塗料訂單，加上亞運、奧運將陸續登場，帶動運動品牌客戶庫存去化後，支撐供應鏈拉貨力道回溫。

三福化上半年EPS 2.02元。CoWoS與3／4奈米、AI伺服器等需求高度關聯，台積電預估今年CoWoS產能會翻倍增加；三福化作為CoWoS中光阻剝離劑供應商，受惠客戶先進封裝需求暢旺，半導體化學品業績回溫推進，營收比重拉高至近二成。

三福化大陸電解廠已生產，SDP驗證完成後開始回供顯影液；台灣TMAH顯影劑回收新線5千噸電解產能已完成，待10月純化線完成後，新線將達半導體等級、並將送件予半導體客戶認證。今年化學品出貨量挑戰去年水位，拚營收逆勢不減。

永捷受惠可撓式HC材料出貨拉抬，第三季營收季增15％。永捷認為，運動產業庫存去化已告一段落，且美、中市場都將邁入聖誕節購物旺季；全球景氣、原物料波動及包括折疊式手機、運動、國防、電動車等各市場需求對客戶拉貨意願，有利PU樹脂材料的訂單需求。

研究機構ReportLinker報告指出，可撓性OLED 已逐步擴增於AR／VR、平板、NB、電視等不同產品應用，全球可撓性OLED面板市場規模將從2022年145.3億美元，成長至2023年197.7億美元，且以年複合成長率33.2％速度成長至2027年、達622億美元，有利相關供應鏈良好業務開拓。