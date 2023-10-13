高捷紅線延伸岡山今聯合開發招商 小港林園線、黃線也傳好消息

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高雄市捷運工程局今日舉辦捷運R20站、RK1站聯合招商說明會，其中RK1岡山車站預計在明年6月完工通車，現場吸引逾20家建商到場了解，高市副市長林欽榮出席說明會帶來額外好消息，指捷運紅線小港林園線、黃線工程，於12日順利完成招標，期望能盡早通車，擴充高雄捷運路網。

捷運局說明，捷運RK1就在未來台鐵岡山車站旁，這次啟動的聯合招標，位於站址西側3498平方公尺基地，能提供建物建蔽率為70％，容積率為630％，交通便利於高雄科技產業廊帶樞紐；而R20後勁站開發案部分，基地佔地約5482平方公尺，建蔽率為60％，容積率為420％，是未來楠梓第二行政中心所在，緊鄰楠梓科技產業園區，與多所大學學區。

林欽榮表示，RK1車站目前進度已達94％，預計在明年6月準時通車，車站東西兩側各有一塊開發基地，現由西側基地開始招商，未來會透過連絡天橋串聯捷運RK1站與台鐵岡山車站，是當地交通核心；而R20後勁站開發案一旁就是楠梓加工區、楠梓科技園區、以及未來的台積電廠房，開發站關鍵任務就是要把楠梓第二行政中心搬遷至此，其餘部分可以作為社宅或其他投資。

除聯合開發招商外，林欽榮還帶來一個好消息，捷運紅線小港林園線及黃線，土建工程招標都在昨天順利發包，分別由榮工工程股份有限公司、馬來西亞商金務大工程股份有限公司／世久營造探勘工程股份有限公司得標，兩線工程預計在2030年前完工，將現有捷運54公里路網，增長到123.56公里，讓高雄成為擁有114座捷運站的城市。