《電週邊》宏碁新平板出擊 搭載聯發科8核心處理器

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【時報記者任珮云台北報導】宏碁(2353)平板電腦Iconia Tab系列兩款Android新品-Iconia Tab P10/M10開賣，搭載聯發科8核心處理器並支援Micro SD擴充。

Iconia Tab系列全金屬打造機身，輕薄便攜、具10.5小時長效續航力，不論在家、辦公室、咖啡廳，還是旅行中，透過Wi-Fi雙頻和藍牙5.0都能保持網路連接，推出香檳金及鑄鐵灰新色；高效8核心處理器及提供Micro SD擴充，閱讀電子書、觀看多媒體影片、參加視訊會議使用順暢，並支援各種應用程式，從文書處理到圖像編輯，還有專為小朋友特別設計的Google Kids Space，使用者可也以進行手勢控制、繪圖和手寫輸入。

Acer Iconia Tab M10以香檳金金屬機身打造，重量輕巧的430g設計，隨身攜帶無負擔；配備強大的聯發科8核心處理器，擁有4G記憶體和64G儲存容量，並支援Micro SD擴充；10.1吋窄邊框螢幕設計，WUXGA解析度和IPS面板確保畫質清晰；前鏡頭500萬畫素和後鏡頭800萬畫素，支援自動對焦，提供卓越的視訊體驗；出貨並附贈透明平板保護殼，加強保護。建議售價5290元。

Acer Iconia Tab P10具有10.4吋 2K解析度和IPS面板，畫質清晰！同樣搭載聯發科8核心處理器，擁有6G記憶體和128G儲存容量，並支援Micro SD擴充。窄邊框螢幕設計，前鏡頭500萬畫素和後鏡頭800萬畫素，支援自動對焦，輕盈的440g設計，隨身攜帶無負擔，擁有質感鑄鐵灰金屬機身，出貨並附贈皮質摺疊保護套，時尚感十足。建議售價6790元。