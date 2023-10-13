印度傳將收緊對中經濟安全監管 學者：想減少中國元素

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印度斯坦時報12日報導，知情人士表示，印度中央政府全面收緊經濟安全監管，禁止印度國內外任何與中國和巴基斯坦等「敵對國家」有「商業安排」企業實體直接參與該國項目，並補充稱這一點已傳達給所有邦政府。

知情人士表示，印度中央政府最近向所有邦政府發出信函，宣稱由於安全擔憂增加，各邦在與「敵對鄰國」建立任何商業關係之前，必須尋求批准。另外，它還要求所有與印度接壤國家的實體有任何商業安排的投資實體必須事先進行篩選和登記。這項決定是印中央政府結合各機構的安全意見後做出的。

報導表示，這等於是修改了2020年7月的規定。2020年7月23日，印度政府在沒有點名任何特定國家的情況下，以國家安全為由，限制與印度接壤國家的公司參與該國政府採購計畫。

當時，媒體分析認為，此舉針對中巴兩國意味明顯。而印度最新的規定則將禁止中國間接參與電力、石油、煤炭和電信等戰略產業。

印度斯坦時報指出，印度政府2020年7月的限制措施，是針對中印加勒萬河谷衝突的報復行動。衝突發生後，莫迪政府隨即宣布禁用TikTok、UC瀏覽器和微信等59款應用程序，其中大部分是中國應用程序，理由是擔心這些應用程式有損印度主權、印度國防、國家和公眾安全。

隨後，許多其他中國的應用程式也被列入禁用名單。為了阻止更廉價的中國產品湧入，印度政府也對原產於中國的多種商品徵收反傾銷稅，推出「印度製造」和生產掛鉤激勵計畫。近期印度又對中國多項商品發起反傾銷調查。

復旦大學南亞研究中心副主任林民旺指出，印度現在實際上在跟中國「玩兩手」，一方面在邊界問題上該接觸的接觸，另一方面繼續對中資企業進行打壓。莫迪政府這次再次收緊投資規定，很大程度上是要進一步擺脫對中國的經濟依賴，或者說減少印度經濟中的中國元素。這種敵意會讓願意前往印度投資的中資企業進一步減少，印度經濟難免會受影響。