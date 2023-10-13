台南登革熱累計逾1.4萬例 羅一鈞：拚11月底每天新增個位數

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台南本土登革熱確診病例累計1萬4511例，近5天來單日新增病例數維持200多例，但比上周同期下降27％，疾管署副署長羅一鈞指出，預期本周病例數將下降3成，希望10月底達到病例數減半，11月底每天降到個位數目標。他透露，來台南近1個月，剛來時每走進社區很容易看到積水容器、天溝積水，最近已很少見，民眾防蚊意識提升，是疫情能下降的關鍵之一。

羅一鈞說，本土登革熱已經過了最高點，2周前單周累計確診數逾2200例，上周為2180例，本周5天來的病例數則已下降27％，預計本周可望下降3成。他說，目前天氣有利於防治，早晚天氣變涼，不少民眾也穿了長袖長褲，都有助於防疫，目標10月底達到病例數減半，11月底每天降到個位數。

至於疫情何時結束？羅一鈞說，目標希望避免疫情過冬。他提到，2015年登革熱大流行，當年超過4萬人確診，其中台南造成2萬2760人確診，當時高雄疫情高峰出現在11月，雖然台南登革熱目標在11月底降到個位數，但高雄、台南生活圈很緊密，人口移動頻繁，因此很難說哪一天疫情才能完全告一段落。

但羅一鈞也強調，最近觀察社區已少見積水容器，天溝也少有淤積情形，尤其可以看到很多花瓶倒置，顯見民眾防疫意識提升，加上最近也沒有下雨，天氣條件都有利於防疫，但仍要呼籲民眾持續做好孳清，。

全國運動會會下周將在台南登場，羅一鈞今天上午前往中華醫事科技大學、嘉南藥理大學、仁德區運動公園視察全運會比賽場地。

他逐一查看周遭環境是否有孳生源，都沒有發現陽性孳生源。他首站先到中華醫大視察，由校長孫逸民陪同前往體育二館視察全運會擊劍比賽場館，之後再轉往體育一館會勘，羅一鈞肯定華醫防治登革熱的用心，確保全運會比賽期間選手安全。他強調目前台南疫情已下降，來自各地選手可以放心比賽，但大家仍要做好個人防蚊措施。