銅鑼科學園區西向聯絡道今現勘 苗縣政府爭取儘速定案

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苗栗縣竹科銅鑼園區即將迎來台積電及力積電的進駐，緊鄰著銅科園區的通霄鎮東部都屬矮山岳陵區，缺少一條安全寬敞的聯絡通道，苗栗縣政府在通霄鎮地方要求興建銅科西向聯外道路下，由工務處規畫出3條可能路線，13日舉辦現勘說明會，包括通霄鎮長張可欣、縣議員徐永煌及周玉滿等都傾向支持南線，苗栗縣長鍾東錦請工務處盡速送案至公路總局爭取定案後，早日提供通霄鄉親一條便捷道路。

竹科銅鑼園區位在銅鑼鄉與通霄鎮相鄰的丘陵台地上，因兩地有相當的高低落差，當地雖有苗38線鄉道連接，但因路幅狹小彎曲危險，少有人車由苗38線通行，人車多半要繞行靠北邊的苗128線。近年，銅科園區身價因台積電、力積電陸續進駐，一時水漲船高，通霄鎮東邊緊鄰台積電未來封測廠所在，因此，地方上有呼聲要求縣政府爭取興建銅科西向聯絡道，以爭取高科技人才入住通霄鎮，帶動地方發展。

苗栗縣長鍾東錦聽到通霄鄉親要求，隨指示工務處長古明弘率團隊展開規畫作業，目前共規畫了3條路線，第1條是利用原有苗36─1線，由通霄鎮楓樹里通往銅科8路，長度約有4.7公里；第2條則是以苗82線鄉道，由竹林路經圳頭里通往銅科8路，中間長約7.9公里全都需新建道路；第3條是靠近南側，利用原有苗121線，銜接苗38線通往銅科園區旁天空步道附近連接銅科8路。

為了聽取地方聲音，鍾東錦13日率領古明弘等局處長，赴通霄鎮城北里現勘說明，包括通霄鎮長張可欣、縣議員徐永煌及周玉滿等都傾向支持南線，鍾東錦表示會將地方意見納入呈報給公路總局審酌，他將督促工務處盡速送出提案，爭取公路總局同意補助興建經費，提昇通霄鎮東區更大發展。