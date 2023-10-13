外資賣超61億 台股攻萬七聚焦8大族群

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外資賣超61億 三大法人10/13賣超台股86億元

外資等三大法人周五同步調節，合計賣超台股86.06億元。包括外資與陸資賣超61.02億元；投信法人賣超6.01億元；自營商自行買賣部分係買超1.25億元，避險部分係賣超20.28億元，合計單日賣超19.03億元。

業內人士指出，AI族群如廣達、技嘉、雙鴻等在13號星期五的周末假期前夕，再度遭下殺修正，顯示短線籌碼面愈趨凌亂，由於前波漲幅過巨，因此，類股9月營收雖普遍傳來不錯佳績，但市場卻反向操作，向下摜壓，顯示法人手中籌碼獲利豐碩，趁利多大肆調節並不手軟。

目前看起來，AI族群若經適度整理，未來爆發力仍不宜看淡。主要原因仍是終端需求面熾熱，並非短短3~5年就能滿足消費者需求。不過，在類股極短線的市場浮額愈趨凌亂下，預期本波整理期將向第三季財報及第四季營收的基本面尋求支撐，致短期介入或仍暫宜低調。但中線逢低酌接的大波段投資報酬率，仍審慎樂觀。

業內人士表示，除AI族群值得持續追蹤外，受惠選舉行情與Q4消費旺季，包括重電儲能、軍工航太、高速寬頻及網通、智慧醫療、高階AI需求之先進封裝、電動車供應鏈，與景氣觸底兼庫存恢復健康水準等相關族群，也值得密切關注。

另外，短期國內外大環境，利空方面，除以巴戰爭後續發展是否侷限地域性，需緊迫盯人外，美國Fed是否升升不息，變數風險也令人忐忑不安。不過，就疫後全球整體消費力道及景氣呈穩步復甦的趨勢觀察，由美股領軍回歸基本面行情並未過分悲觀，台股有機會在政策面持續作多下呈驚驚漲格局。

（工商時報 數位編輯）

台股今天盤中一度下跌99.48點，最低來到16726.43點，雖然台積電漲3元，帶動指數跌勢收斂，但收盤仍跌破16800點。台股週線連3紅，漲262點。

加權指數終場收在16782.57點，跌43.34點，跌幅0.26%，成交值新台幣2986.07億元。

台積電漲3元大盤跌勢收斂 台股週漲262點連3紅

下週即將舉行法人說明會的台積電收在553元，漲3元，漲幅0.55%；大立光由黑翻紅，收在2175元，漲25元，漲幅1.16%；鴻海收107.5元，漲0.5元，漲幅0.47%。

擁矽光子題材華星光盤中一度大漲6.5%至163元，但收在151.5元，下挫0.98%；矽智財概念股創意早盤下跌後，股價逐漸向平盤靠攏，收在平盤1695元；設備廠萬潤盤中下跌，但終場小漲0.37%收在136元。

下週美國上市公司特斯拉將公布財報，帶動電動車概念股走揚，裕隆盤中來到91.7元，勁揚9.16%，但隨後漲勢大幅收斂，收在85.1元，僅漲1.31%；中華汽車收在99.1元，漲0.51%。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股經過前兩天反彈，今天呈現震盪整理，長線多頭格局仍待建立。

蔡明翰說，台積電經過3季庫存調整，預期第4季有機會回到正常水準，另外，台積電投入矽光子研發，也帶動相關題材加溫。

日盛上選基金研究團隊表示，美國聯準會（Fed）最新會議紀要釋出偏鴿訊息，美國最新通膨數據消費者物價指數（CPI）雖然略高於預期，但以巴衝突升高，通膨壓力並未明顯升高，市場預期美國11月升息機率降低，有利美股續漲，將有助資金行情延續，帶動台股持續向上挑戰，但仍須觀察大盤成交量動能能否維持。

（中央社）