王寧國獲頒中原大學名譽博士學位

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中原大學整合全球校友資源投入半導體人才之培育，於今(13)日下午表彰在半導體產業貢獻卓越的前應用材料公司全球執行副總裁王寧國校友，並頒授中原大學「工學名譽博士學位」，王寧國表示，台灣半導體在全球處於領先地位，而要維持領先的關鍵是培育更多人才，他將奉獻個人專業與影響力協助中原大學在半導體領域上發光發熱，進而帶動台灣半導體產業持續領先。

中原大學在68周年校慶前夕舉辦「智庫週」講座暨王寧國名譽博士頒授典禮，現年78歲的王寧國於1968年自中原大學化工系畢業後赴美，擁有美國加州大學柏克萊分校(UC Berkeley)材料科學及工程學系博士學位，曾任美國應用材料公司全球執行副總裁及亞太區總裁、上海華虹集團執行長及附屬公司華虹NEC董事長、上海中芯國際集團總裁兼執行長等職，是首位榮獲國際半導體產業協會(SEMI)「終身成就獎」的科學家，成就斐然。

中原大學校長李英明在名譽博士頒授典禮上表示，王寧國校友秉持中原大學「篤信力行」精神，以「發展科技、造福人類」為使命，致力於全球半導體產業之技術開發與企業管理，勇於突破創新，為全球帶來重大貢獻與進步力量，特頒授中原大學工學名譽博士學位榮銜，中原大學也禮聘王寧國擔任物理系兼任講座教授及半導體人才培育諮議顧問，助力中原大學成立半導體產業學院。

長期旅居海外的王寧國，畢業超過半世紀後第一次返回母校，當看到中原大學的成長與蛻變時十分感動，他肯定地說：「若時光倒流，第一志願仍是中原化工！」王寧國說，台灣現在最重要的產業是半導體，在2000年他就預測台灣將會主導最先進的技術、會成為購買設備的最大市場，現在這些預言都實現了，而未來如何維持已經到達高端的技術與能力更須培養更多人才!他進一步指出，中原大學規劃成立半導體產業學院是正確的方向，加上中原在化工、化學、機械、電機、資訊各方面的師資與資源都已到位，足以成立需要跨領域整合的全國頂尖半導體學院，他也會傾畢生資源全力協助母校。

中原大學工學院指出，王寧國在美國應用材料公司服務長達25年，從產品技術研發到參與市場行銷，進入核心管理階層，負責全亞洲地區的業務策略、計畫及執行，為半導體製程設備技術帶來許多成功的突破，王寧國擁有百餘項專利，被譽為「應用材料公司專利之王」，率先提出單一晶片集合製程技術，解決傳統晶圓廠的問題，將半導體工業帶入更精密領域，2017年獲選美國矽谷工程協會「名人堂」之殊榮，亦曾當選全球半導體聯盟(GSA)董事。

難能可貴的是，王寧國既是技術開發專家也是企業管理專才，此次便以「創新、商業化與業務拓展」為題分享他在半導體產業的心路歷程。他說創新是產業成功的關鍵，在技術研發上，要如青蛙式的跳躍才有創新機會；在商場上，要以「跳蛙」的姿態才能戰勝敵手、出奇制勝，他也提到公司「創新」需要很多要素，就像吃火鍋需要好的配料，但最重要的食材有四個，包括企業文化、人才、客戶和資金，王寧國還強調高科技產業除了要創新之外也要能夠商業化及發展，才能對人類生活產生助益。

中原大學表示，王寧國校友畢生對研究技術開發、促進多元發展、串聯業界夥伴以提升半導體產業不遺餘力，長年為業界提供各種專業意見與服務，激發創新能量，引領半導體產業在科技發展趨勢掌握先機，促進全球社會及經濟繁榮，其成就廣為國內外專業界肯定，實為國家之光，亦為中原之榮耀！