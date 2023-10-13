醫療訂單穩健成長、運動需求增溫 鼎基、南良營運添力

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鼎基（6585）受惠美國市場動能強勁，醫療、車用、蘋果相關訂單挹注，加上匯率助攻下，法人推估，前三季獲利有望賺贏去年，營運動能可期。伴隨醫療訂單相對穩健，客戶預估有望年增兩成，車用主攻豪華車市場，也持穩推進，明年展望不看淡，有望穩健推進。

此外，南良（5450）表示，受惠全球紡織產業已朝高值化、ESG永續發展持續邁進，創造包括國際知名運動、個人防護、醫療 等客戶對「高分子彈性體發泡複合材料」應用及高防護功能相關產品的訂單需求穩健。目前訂單仍保持良好能見度，營運持穩復甦。

鼎基為全球前三大TPU薄膜產品供應商，並整合上游TPU造粒至下游TPU產品，具一條龍式生產技術。布局美國市場有成，推出新品包含車用烤漆保護膜（PPF）、醫療保護套、手機隔絕材料等，下半年出貨增溫，表現更上層樓。

研調機構Global Information預估，2019年全球TPU市場規模約25億美元，預期2024年將達35億美元，2019-2024年年複合成長率（CAGR）7.1％。

南良前三季高分子彈性體發泡複合材料營收占比約30％、功能性薄膜及複合材料28％、黏扣帶及各類功能性織帶27％、特殊紡織防護用品及材料13％。

研究機構IMARC Group報告指出，全球潛水服市場2022年起以年複合成長率5.7％成長，2027年達6.796億美元，需求包括水肺潛水、地質調查、海底鋪光纜、維護石油與天然氣探勘員等商業潛水員。對南良增添正向開拓空間。

南良指出，潛水市場需求有明顯南北半球之分，多數台灣進入下半年冬季時，以南半球市場的出貨為主，並是北半球市場對新款及小改款之材料升級進行開發，有助支撐業務循環。