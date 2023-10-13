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勞退金自提首度破百萬人 提繳率13.86％ 近9成提繳6％

  • 中央社

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勞工可以在每月工資6%範圍內自願提繳退休金，根據統計，今年勞退金自提的勞工已破百萬人、達103萬1,209人，提繳率達13.86%，且近9成都是提繳6%。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動福祉及退休司司長謝倩蒨說，勞工退休金是勞工老年經濟保障的來源之一，勞工自願提繳退休金，可以讓退休金累積更加速。

謝倩蒨指出，根據勞工退休金條例明定，雇主應按月提繳不低於勞工每月工資6%的退休金，儲存於勞工保險局所設立的勞工退休金個人專戶，當勞工年滿60歲時就可申請領回，如果暫時不領回，可繼續累積專戶內退休金，並享有不低於2年定期存款利率的收益保障。

謝倩蒨說，勞工也可在每月工資6%範圍內自願提繳退休金，享有自提金額不計入提繳年度薪資所得課稅的稅賦優惠。

謝倩蒨指出，根據統計，截至去年底勞退自提的人數為98萬4,332人，今年3月則首度破百萬人提繳，以7月底來看，全部勞退新制的勞工為743萬9,664人，而勞退自提的人數達103萬1,209人、提繳率為13.86%，其中有勞退自提勞工的平均薪資為新台幣6萬4,659元。

謝倩蒨也說，勞工如果有自願提繳退休金意願可以向雇主表示，透過雇主向勞工保險局申報，並可由雇主代為向勞工保險局繳納自提金額，勞工也可透過自然人憑證、勞動保障卡、健保卡卡號加設籍戶口名簿戶號、至各地辦事處臨櫃查詢等方式，查詢勞工退休金提繳情形。

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