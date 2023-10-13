台南市登革熱疫情下降 中央地方齊心防疫迎接2023全國運動會

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疾病管制署13日表示，本周台南市登革熱疫情明顯下降，近五日病例數相較上周同期減少27％，顯示防治成效良好、民眾防疫意識提升，加以天候條件有利防疫，預期疫情將持續下降，但仍須持續落實各項防治措施，以達10月底病例數減半目標。適逢2023全國運動會將於10月21日至10月26日在台南市舉行，中央及地方將持續齊心防疫，也請民眾落實個人防蚊措施，讓選手、教練與參與活動民眾等都能安心參與各項競賽活動。

疾管署說明，今年10月12～10月13日，共出動機動防疫隊8組16人次，至台南市東區、南區、北區、安平區、仁德區進行社區診斷及化學防治後成效評估，並巡檢安平區教育部權管高級中等學校。

期間「登革熱前進應變工作隊」隊長羅一鈞也前往巡查2023年全國運動會擊劍、籃球及卡巴迪等位於仁德區之競賽項目場館及周邊環境；並訪視永康區教育部權管校園，針對部分易積水處所提出改善建議；同時持續參加台南市政府登革熱防治一級指揮中心會議，與市政府及相關專家密切合作，分析疫情趨勢及提供防治建議。

疾管署提醒，近期氣溫稍轉涼，雖較有利於防疫，但仍不可掉以輕心，民眾外出參加全國運動會等戶外活動時，務必加強個人防護措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，做好防蚊措施，減少受蚊子叮咬的機會，才能有效阻斷登革熱疫情，保護自己和家人朋友的健康。