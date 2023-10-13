2024 TAIPEI AMPA研討會 聚焦「永續、智慧、安全」關鍵指標

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外貿協會為積極協助業者因應全球車輛產業淨零碳排、電動化及智慧化所帶來的衝擊與挑戰，分別於9月27日在桃園、10月17日於台中，以及10月26日在台南，舉辦三場「驅動賦能：車輛產業趨勢研討會」。邀請到台灣區車輛工業同業公會、台灣車聯網產業協會、台灣氫能與燃料電池學會、財團法人中華顧問工程司智慧運輸中心、資誠聯合會計師事務所、SGS台灣檢驗科技公司及UL Solutions優力國際安全認證公司等產業專家分享新移動時代的「永續、智慧、安全」三大決勝關鍵。甫於日前結束的桃園場研討會，堅強講師群搭配精彩講題，吸引逾百位業者跨縣市出席，後續場次亦持續接獲業者踴躍詢問，並持續開放報名搶占有限席次。

在桃園場研討會中，專家學者揭示車輛產業生態系開始轉變，佈局和轉型已迫在眉睫。傳統汽機車產業需要延伸市場觸角，並隨著智慧化與電動化程度提高服務佈局，積極透過生態系鏈結合作創造產業價值。並分享「循環汽車倡議（Circular Car Initiative）」下產業轉型路徑，以及各大車廠的再生材料應用趨勢；和淨零碳排潮流下，氫能載具的低汙染高續航、安全性和未來發展機會。現場更有模具及氫能供應鏈業者與講師針對循環永續趨勢及車輛技術應用等議題，熱烈交流討論。

綜觀全球車輛產業發展淨零碳排趨勢，結合「數位轉型」與「ESG永續」的「雙軸轉型」已成為產業升級的重要議題。而台灣最重要的國際車輛產業指標展覽「台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）」將與「台北國際車用電子展（AUTOTRONICS TAIPEI）」及「台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）」，三展也將於2024年4月17至20日在台北南港展覽1館同期展出。

今（2023）年4月舉辦的TAIPEI AMPA已展現疫後新商機，四天展期吸引超過103國近4,000名國際買主，累積逾5萬人次專業人士及國際媒體進場參觀。2024年的AMPA自8月開放參展報名，短短的1個月報名狀況已超越今年的展出規模。截至目前為止已迎來台灣、德國、泰國、馬來西亞、印度、印尼、埃及、中國等，近800家企業使用2,300個攤位，並持續增加中。國內指標汽配及車電大廠也陸續回歸報名參展，如：琦玉、巨鎧、東陽、帝寶、南晃、沛斯可、為升、龍鋒、國全、秀山、凱銳、耿鼎、佳欣光電、彰茂、世祥、輝創、怡利、神達等，預期2024年將再創疫後展覽規模新高。

馬上加入2024 TAIPEI AMPA，共同打造領導全球新移動世代的產業生態系，參展報名請至（www.taipeiampa.com.tw）；台灣國際智慧移動展參展請洽（www.e-mobilityshow.com.tw/）。