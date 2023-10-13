半導體復甦可期！00927將除息 這天是最後買進日

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隨著半導體業可望迎來復甦，近期在資金回補下，半導體股表現強勁，十月以來指數上漲近6.32％，表現在所有產業分類中最佳，也明顯勝過加權指數的2.62％。財富管理專家表示，後市來看，隨著半導體庫存去化有成，加上AI題材持續發酵帶動半導體需求，大型外資券商預估長期週期復甦可期，產業成長性與投資前景可期，台灣半導體產業受惠程度高，建議投資人亦不妨以半導體收益ETF來參與，一次掌握股息、資本利得雙收契機。

值得一提的是，台灣首檔結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體ETF「群益半導體收益ETF(00927)」將在19日除息，此次為00927自今年6月掛牌上市以來第二次配息，本次受益權單位預計配發金額與前次相同，將配發0.22元，單次配息率近1.4％，預估年化配息率近5.6％，因此，想參與00927配息的投資人，請留意最後買進日為10月18日，配息發放日則訂於11月14日。

群益半導體收益ETF(00927)經理人謝明志表示，今年來生成式AI席捲市場，由於生成式AI是企業提升生產力和效率的關鍵因素，在當今競爭白熱化的環境下更顯重要，市場預估2023-25年間，AI伺服器的市場滲透率將從3％飆升至8％，顯示出AI人工智慧的強勁需求和潛力，AI伺服器的年增率也有望在2024年第一季轉正，隨著景氣逐漸回溫，未來對AI的需求將持續攀升，在此趨勢之下，台灣半導體相關族群如先進製程、晶片設計、高效能封裝等將可直接受惠，產業發展與股價成長性持續看好，是長期投資上必備的重要板塊。

謝明志進一步指出，台灣半導體護國群山企業不僅成長前景與獲利能力佳，當中更有不少願意與股東同享獲利、採行高配息政策的公司，提供投資者在布局台灣半導體產業外，還能同時兼顧存股收益之需求，達到息利雙收投資目標，建議投資人可善用結合半導體主題及收益特性之台灣半導體收益ETF來參與，透過指數成分股篩選出具在股息、獲利能力與股價動能上都相對出色的個股，以更精準掌握半導體高息股，提升投資效益。