InnoVEX 2023 ESG ＆ Green Tech Award獎項得主–TSGC太陽能光電板

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全球對於ESG（環境、社會和公司治理）的要求，增加了企業和組織透過太陽能電池使用更多的太陽能，事實上，2022年使用太陽能發電的用電量是所有可再生能源技術中成長最快的領域，然而，當太陽能板發生故障或轉換率效率變低時，太陽能板就會被淘汰。

現階段，廢舊太陽能板回收處理既昂貴且會造成環境污染，傳統回收依賴化學和熱處理，過程中產生有害物質，難以處理的部分更是直接被棄置在垃圾場中。因此在淨零與環保的要求下，需要尋找更有效且更為環保的回收處理方。

ESG是InnoVEX 2023的展會重點之一，為了進一步鼓勵更多新創企業展出ESG相關解決方案，在InnoVEX Pitch競賽新增ESG和綠色科技特別獎（ESG & Green Tech Award）。

InnoVEX 2023年的ESG & Green Tech Award的獲獎者是TSGC（鴻躉股份有限公司），專注於太陽能板回收處理的台灣新創企業。該團隊是由來自國立台南大學的衍生公司，獲得教育部（MOE）、國家科學技術委員會（NSTC）和經濟部（MOEA）的補助與支持。2023年9月，InnoVEX團隊專訪TSGC的聯合創辦人兼執行長洪嘉聰（Andrew）。

洪嘉聰表示，TSGC致力於太陽能板回收解決方案研發，目標是降低太陽能板生命週期結束時對環境的影響。TSGC秉持永續物命的理念，改革太陽能板回收方式，從傳統的化學和熱處理方法，轉向更永續的物理處理方法。

TSGC的太陽能板回收解決方案PV Circulator核心優勢，在於將物理技術與AI軟體運算（如Vision AI、Auto ML和AIoT）整合，以及Web3的去中心化分散處理技術。然而，創新架構的處理方法也為TSGC帶來了困難與挑戰，因為目前市場上大部分的太陽能板回收處理技術，主要是透過化學和熱處理過程，而TSGC的獨特之處，就是以物理化技術提出零污染、完全回收的解決方案，讓太陽能板循環經濟的願景能夠實現。

太陽能電池回收行業越來越具吸引力，預估到2030年，全球太陽能電池回收市場價值將達到478.6億美元，然而相較於相關產業，它仍然是一個利基市場，很少有企業專注於此行業。洪嘉聰認為，在公司新創階段進入利基市場，尤其是要挑戰該行業的主流想法時，持續堅持下去以及保持熱情是非常重要的。

現階段，太陽能板回收最大的市場是在北美與歐洲地區，TSGC已經在亞太地區佔有一席之地，接下來將前進北美和歐洲市場，而這兩個市場將會是未來TSGC的重要挑戰與商機開拓。

由於歐洲與北美市場，有著不同市場規模、不同規範與法規，因此需要有不一樣的策略。TSGC正在成立歐洲子公司，並且與比利時、瑞士政府、當地廠商等進行接觸，並規劃在2024年初在歐洲展示PV Circulator，進而吸引到歐洲潛在合作夥伴。

TSGC在北美市場的主要重點是在加州，因為這是美國市場最重要的市場之一。洪嘉聰指出，加州對於太陽能板回收禁止使用化學和熱處理方法的法規，完全符合TSGC PV Circulator的特點。由於加州經常為美國的環保政策定調，甚至影響全球標準，因此它對TSGC來說是重要戰略性地位。TSGC已在加州成立子公司，目前正在與美國加利福尼亞大學河濱分校（UCR）以及美國太陽能行業合作夥伴合作，參與美國能源部（DOE）的創新清潔能源計劃，強化當地的太陽能板回收。

在InnoVEX 2023展會期間，TSGC有機會與各家新創、科技大廠、創投、潛在合作夥伴，甚至在Pitch競賽之後與一些潛在用戶進行聯繫，這對於TSGC的宣傳和推廣提供了實際有效的幫助，並提升產業對TSGC在太陽能產業永續經營的知名度與認可度。

在InnoVEX 2023之後，TSGC為PV Circulator開發新功能，包括AI軟體和可遷移到各地運作的移動式回收設備，也就是能依照不同客戶需求，移動到太陽能電廠或太陽能板收集點進行回收處理。TSGC提供硬體即服務(HaaS)內容，讓TSGC的設備對全球回收業者更具吸引力、更靈活的服務條款和必要的支援，以實現客戶與TSGC合作的最佳營運方式。

對於有意參加InnoVEX的新創企業和團隊，洪嘉聰表示，「對於想要了解最新趨勢，並建立與產業鏈結的新創行業人士來說，InnoVEX是一定要參加的重要活動，如果你認為你的創新科技可以為產業與世界帶來改變，InnoVEX是一個可以放大創業願景的平台，做好準備，以迎接更多更有可能性鏈結機會。」

InnoVEX Pitch競賽是InnoVEX的重要活動之一，對於想要擴大影響力和鏈結廠商的新創廠商來說是很好的機會。對於想要參加Pitch競賽的新創團隊來說，洪嘉聰建議是，要善用Pitch傳達新創團隊的價值與理念，不要只關注技術細節，可簡述新創團隊正在解決的痛點、為什麼該痛點很重要，以及創新的解決方案能產生多大的影響。Pitch競賽不只是介紹創新解決方案，也要思考如何透過此一平台與潛在客戶、合作夥伴、投資者等進行溝通與鏈結。

《關於InnoVEX》

InnoVEX為台北市電腦公會及外貿協會於2016年共同創辦的新創展會。InnoVEX搭配COMPUTEX數萬家資通訊製造商與國際買主，打造出全球唯一可同時媒合國際資金、企業創投、製造夥伴、市場通路、媒體資源的平台，也因位於亞洲地理樞紐，吸引全球新創團隊來台尋找商機，已成為國際矚目的亞洲指標新創平台。

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