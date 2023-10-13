疫後商機蓬勃發展 農業部率團參加東京農業資材展

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東京農畜博覽會(AGRI WEEK TOKYO)為亞洲最具規模之專業技術貿易展覽會，被視為進入日本農業市場最佳管道，2023年該博覽會於10月11日～14日辦理，農業部特邀集我國優質農企業籌組國家形象館，參加其中東京農業資材展（AGRITECH TOKYO）展示台灣農業技術及產品，藉由參與展出強化我國進入國際農業資材市場之行銷管道。

農業部表示，東京農畜博覽會為國際性大展，往年開展期間日平均參觀人數均超過一萬人。我國自2014年起持續邀集我國優質農企業以國家形象館展出，過去除2020年及2021年因COVID-19疫情影響未組團參展外，近5年展出累計增加營業額3,897萬餘元，促成投增資3,158萬餘元，並增加43家次代理／國外設點，實質推動我國農企業拓展國際行銷通路。

農業部強調，本次參展業者涵蓋農業設施資材、智慧農機、肥料及飼料添加劑等，產業範圍涵蓋多元。農畜資材有關的業者，包括：將鈣、矽及微量元素奈米化調配液態肥料，可改善作物吸收不良的台茂奈米生化股份有限公司；以天然微生物發酵萃取物(ROE功能性胜肽)，製成增強免疫保護飼料添加物的合台生化股份有限公司；運用AIoT智慧聯網技術，開發適合各類業者操作微生物發酵機台的聯發生物科技股份有限公司。

至於農業機械相關參展業者，包括：可客製化調整花生收穫機的允全機械有限公司，現場獲得日本千葉農民的熱烈反應。另農業設施相關業者，則包含：臺灣知名遮光網生產業者煥坤企業股份有限公司，以及生產造霧系統且開發智慧霧化噴藥系統以符合淨零永續趨勢之富豐企業社。

農業部另指出，東京農畜博覽會包含農業資材(AGRITECH)、智慧農業(AGRINEXT)、農業六級產業化(AGRIPROCESS)、畜產資材(LIVESTOCK)及農業減碳(AGRIGREEN)等5個展覽，集結亞洲、歐洲、美洲等國參展商，展出最新技術、資材、及農業相關產品，期吸引各國買家到現場參觀，促進國際技術交流及廠商買家互動。我國不僅有農業部率業者參展，民間亦有台灣農業設施協會及青農組團觀展，期透過本展會了解國際農業設施及省工機械發展趨勢，並依實際需求引進農業機械，解決我國農業缺工問題；我國業者則透過參展，吸引日本等國家之農企業及農業團體與農民目光，進而建立行銷管道及技術合作關係，深化台灣在農業的國際交流與合作。