近5成在中日企表示「今年減少投資」

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由進駐中國的日本企業組成的中國日本商會近日公布以會員企業為對象的「會員企業景氣、事業環境認識問卷結果」顯示，由於中國經濟復甦緩慢和中美對立尖銳化等原因，關於2023年的投資額，回答「今年不投資」和「比去年減少」的日資企業達到近5成。

日經新聞網13日報導，回答「不投資」的企業佔25％，回答「減少」的日資企業佔22％。在談及原因時，有商社表示「東京總部擔憂對中國的投資風險」、食品公司表示「預測大陸和海外市場的需求低迷，很難擴大銷路」、還有訊息通信公司表示「數據跨境監管導致市場的不確定性提升」。

另一方面，37％的日資企業表示今年的投資額「與上年相同」。表示將繼續在中國開展業務的企業最多，但也有機械企業表示「再觀察一下景氣動向，再對增減作出判斷」。「增加投資」的日資企業為14％，「大幅增加」為2％。

對投資保持謹慎態度的重要背景是中國經濟復甦緩慢。關於中國7～9月的季度景氣度，37％的企業認為「略有惡化」，「惡化」佔20％，佔到近6成。「略有改善」和「改善」共佔13％。

特別是在製造業集中的廣東省等華南和湖北省等華中地區，回答「改善」的企業為零。隨著經濟形勢的惡化，對於企業的業務狀況，「略有惡化」和「惡化」合計佔44％，超過了「略有改善」和「改善」合計的23％。

針對中國的商業環境，「滿意」和「非常滿意」共佔51％。理由包括政府補貼和降低電價。另一方面，「希望改善」和「希望大幅改善」合計佔49％。要求免除簽證、放寬外資限制和放寬日本產食品限制的聲音不斷出現。

關於中國政府的政策和監管等，回答「與中國企業同等對待」的比例約為7成，超過回答「沒有被同等對待」的約2成。作為未被同等對待的領域，有聲音提出了監管執行和研究開發等財政支援。

52％的製造業企業表示，享受到中國政府的補貼和優惠。而在非製造業，沒有受惠的企業佔61％，各行業存在差異。華南和四川省等西部地區的企業有6成左右受惠，但北京等華北地區僅有約3成日資企業受惠，凸顯出地區差異。

關於經營課題，回答「人工費上漲」的製造業企業最多，佔到66％，其次是「銷售價格下跌」（60％），「受中日關係和中美關係等國際形勢的影響」（56％）、「生産、供應體制調整」55％。在非製造業，「國際形勢的影響」最多，佔到72％。

該調查於9月首次實施。以在中國拓展業務的約8,300家日本企業為對象，獲得了1,410家企業的有效回答。其中製造業871家，非製造業539家。正在以繼續實施的方向展開討論。