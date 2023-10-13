新北推里環境認證11周年 730績優里獲肯定

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「一個里乾淨，不代表新北市都乾淨，全部的里都乾淨，則代表新北市很乾淨。」新北市推動「里環境認證計畫」邁入第11年，評選出730個績優里，今（13）日舉行頒獎典禮，代理市長劉和然副市長頒獎表揚給勞苦功高的里長，給予對環境維護努力付出的里長們最大的肯定，讓新北市連續10年獲得最乾淨城市殊榮。

劉和然表示，新北市2013年起首創推動「里環境認證」評鑑，採「自己和自己的競賽」方式，各里依據自身特色，與環保志義工共同發掘創造屬於各里的環保亮點，選擇適宜指標報名。今年共有730個里參與，參與里數破達7成，是第1年參與率的1.85倍。

環保局說明，里環境認證有「巷弄乾淨」、「公廁清新」、「病媒防治」、「環境美化」、「循環資源」、「環保推廣」及「低碳永續」7項評比指標，經專家學者實地考核及外稽小組抽查環境維護推動成果後，通過5項指標者即可獲得最高榮譽五星級里環境認證。今年度更新增輔導複查機制，對於第一次考核尚有進步空間者，在委員提供改善建議後，提出完成改善精進里，仍有機會複查通過認證。

環保局指出，今年評選出730個績優里，619里榮獲五星級認證、58里四星級認證、43里三星級認證及10里入選級認證，其中獲得五星級認證的「蘆洲區水湳里」及「淡水區鄧公里」令考評委員印象深刻。

「蘆洲區水湳里」從2013年參與認證以來，一路保持五星級認證，其最富特色的水果公園和有機菜園是當地居民的驕傲，里長和志工夥伴們在里內仁愛公園栽種果樹及綠化植栽，且皆設置教育解說牌，隨著季節變化可以採收芭樂、百香果、柚子等水果，每年水湳里均會發起義賣柚子的活動，義賣所得全數作為仁愛國小及里內清寒學子的獎助學金。

地狹人稠的「淡水區鄧公里」，里長邱美津及環保志義工團隊多年來秉持著「空間充分利用」的信念，致力將原本是髒亂點的區域改造成小花園或開心農場，目前已改造超過8處，不僅種植山菊花、野牡丹等原生種本土植物，讓里內空間更加生動活潑，更種植許多有機蔬菜。