粉紅十月防治乳癌 新光銀行邀民眾關心自己

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每年10月份是國際乳癌防治月，新光銀行連續15年響應國際乳癌防治月的宣導活動，今年持續安排乳房攝影車，邀請同仁進行定點乳房檢查服務，透過全台各分行向臨櫃客戶發送乳癌防治宣導文宣，並利用ATM播放乳癌防治宣導資訊，自98年起已累積舉辦近50場的乳癌防治宣導講座，今年度將於乳癌篩檢率偏低之地區進行宣導。

據國民健康署109年癌症登記資料及衛福部111年死因統計顯示，乳癌是我國女性癌症發生率第1位及死亡率第3位，女性終其一生每10人就有1人可能罹患乳癌，乳癌在台灣好發年紀為45歲至50歲，現在40歲以下乳癌已占所有乳癌16％，也就是每16位乳癌患者，即有1位在40歲以下。此外，乳癌不是女性專利，男性還是有得到乳癌的機率，提醒民眾不分性別做好自我檢查，並定期以乳房超音波、乳房攝影等篩檢方式進行乳房健檢。

乳房Ｘ光攝影是世界衛生組織推薦具醫學實證的乳癌篩檢工具，可有效提早發現及降低乳癌死亡率。女性同胞可善用國民健康署補助方案，凡45歲以上未滿70歲婦女、40歲以上未滿45歲具乳癌家族史婦女，每2年可享有1次免費的乳房Ｘ光攝影檢查，受檢地點可詢問各地衛生局（所）或洽詢各合約醫療院所。

新光銀行透過各種乳癌防治宣導活動，期凝聚更多關懷乳癌的力量，將乳癌的威脅降到最低，記得定期篩檢、守護健康，寵愛自己。