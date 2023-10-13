英國銀行業深入思考中國風險

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路透引述銀行業高層報導，英國的大型銀行正在為西方未來升級對中國的制裁做準備，並已與英國和美國政府分享了他們的情境規劃。

行業游說組織UK Finance的制裁主管Neil Whiley表示，這個計劃涉及分享從其他制裁框架得到的經驗教訓，其中包括對俄羅斯的制裁，並討論任何對中國的措施可能產生的影響。

金融業消息人士稱，許多公司曾因誤判俄羅斯禁令的速度和廣度而措手不及，銀行業者現正擬定應急計劃，以防西方和中國之間的地緣政治緊張局勢升級。但他們預計，制裁不會立即發生任何變化。

有銀行家指出，對俄制裁，促使業界更深入地思考中國風險。

UK Finance代表了約300家公司，其中包括滙豐、巴克萊和摩根大通等。UK Finance檢視了資產擁有權及控制權的透明度，以及中國產品可以被追溯的程度；也關注西方與中國之間跨行業的商業聯繫程度，例如科技等高風險行業的供應鏈；並試圖突顯那些一旦針對中國實施卻可能產生反效果的措施。

有駐倫敦的銀行高管表示，他們所屬銀行的董事會已經討論了西方未來對中國實施更嚴厲制裁的可能性。

有分析認為，從重大網路攻擊到軍事干預台灣，各種情況都可能引發對中國實施進一步禁令。考慮到地緣政治的悲觀走向，多家最大的金融機構正在研判他們對中國的風險敞口是否可以容忍。