水手福氣啦！SCFI止跌了 運價出現築底訊號

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【旺得富理財網 李宗莉】航運股近來利空不斷，本周最新SCFI出爐，終於傳出好消息，止步連4黑，小漲4.7點至891.55點，漲幅0.53%，運價出現築底訊號。而對歐盟喊卡CBER造成全球海運股全面嚇跌，專家認為，對中小型船商與租船業者影響較大，並建議長榮、陽明仿照日本ONE聯盟，並跟中遠結盟，市佔有望一口氣拉至21%，超車全球一哥地中海集團（MSC）。

代表貨櫃海運市況的SCFI（上海出口貨櫃運價指數）上次在9/28，大陸十一長假前提前公布，當時續跌2.73％至886.85點，失守900點重要關卡，但多數航商認為對比供過於求的歐洲線，美國線回穩希望較大，如今也驗證節後大陸復工出貨量增，運價有築底跡象，若航商持續加大減併班力道，將有助及早觸底反彈。

但仍不乏航運界者抱持悲觀看法，認為美西線控艙比重逾2成，隨進入海運業第4季的傳統淡季，加上新增運力拉高，可能抵銷更多的減併班效應，未來運價仍是易跌難漲。

此外，歐盟執委會10日宣布「航運聯營體集體豁免條例」（CBER）在明年4/25到期後不再展延，替每年經手25兆美元商品貿易的航運業，帶來龐大衝擊，包括長榮、陽明在內的全球貨櫃航運股，幾乎全數重挫。

由於未來聯營航線、船舶共享艙位等合作時，航商必須先做自主評估，確認未違反歐盟的反壟斷規範，網紅作家秦暢秋批評，歐盟做法和減碳方向背道而馳，如果船商不能透過聯營互用櫃位的方式來提高裝載率，每個貨櫃的平均運送碳排量就會跟著提高，新規作法相當奇怪。

但他也認為，即使CBER中止，貨櫃航商仍有辦法生存，只是櫃位交換的方式得變得更透明，畢竟裝載率是賺錢關鍵，預料雖會加速小型航商倒閉或被併購，對租船商影響也變大，但擁有自有船隊的大型船商卻是影響有限。

秦暢秋建議，貨櫃3雄不妨仿照日本ONE聯合成立聯盟，以目前3家市佔合計10.3%推算，若再跟中遠結盟，還可順勢拉高到21.1%，不僅超車全球海運二哥馬士基，甚至比老大哥地中海（MSC）的規模還要大。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。