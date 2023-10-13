日經：日本擬補助1,968億給台積電日本二廠

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日本經濟新聞昨天披露台積電計劃未來在日本二廠生產6奈米先進晶片，有望獲得日本政府最多約9,000億日圓（約新台幣1,968億元）的補助。經濟產業省將與財務省協調補助金額。

日本經濟新聞報導，台積電考慮在熊本縣菊陽町附近興建日本二廠，熊本二廠計劃2027年起生產6奈米晶片。

而台積電日本二廠總投資金額約為2兆日圓（約新台幣4374億元），而經濟產業省研擬提供最多約9000億日圓補助給日本二廠。

日本政府預計在10月統整包含台積電的日本二廠在內、支援半導體產業的經濟政策。

而經濟產業省已經要求，在2023年度補正預算案中編列總計3兆3,550億日圓的經費，用於支援半導體產業等，之後將與財務省協議最終的金額。

經濟產業省在支援半導體的經濟政策中，計劃爭取9,000億日圓以補助台積電建造日本二廠的費用以及設備投資等，也研擬另外補助日本晶片製造商Rapidus5,900億日圓；而Rapidus至今已經接受3,300億日圓的補助。

另外，經濟產業省也預計補助索尼集團（Sony Group）3,100億日圓增產影像感測器，而索尼集團是iPhone影像感測器的供應商。

而經濟產業省也計劃補助1,400億日圓給首度至日本設廠的力晶積成電子製造（力積電）投資設備等，以及補助英特爾500億日圓開發組裝技術等。

而且，日本政府也計畫投入1,000億日圓，在車用、AI半導體迴路設計的研究領域。日本過去在半導體設計方面相對薄弱，計劃投入資金培養人才。

日本國內目前的生產技術仍停留在40奈米程度。然而全球使用先進製程的產品如5G、人工智慧的需求預料將增加。

台積電2022年4月起在熊本縣菊陽町建造一廠，總投資金額估計約1兆2000億日圓，採用12奈米、16奈米、22奈米和28奈米製程，預計2024年底量產。

而台積電日本二廠的目標月產能約6萬片，預期將產6奈米及12奈米運算用邏輯晶片，並銷售給索尼集團等公司，投資規模、產品性能預料將超越一廠。

一旦台積電日本二廠開始運作，日本國內就有量產6奈米晶片的能力。

台積電董事長劉德音今年6月上旬曾表示，正評估在日本設第2座廠，建廠地點還會在熊本，以成熟製程為主，沒有導入先進製程的計畫。