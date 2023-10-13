苗栗2023風箏文化暨客家美食節 四炆四炒搶先開跑

苗栗市公所為發揚客家文化精神，推動客家美食文化永續發展，將於10月28、29日辦理「苗栗2023風箏文化暨客家美食節」活動，13日首先在貓裏客家學苑辦理「客家傳統美食─四炆四炒競賽」，邀請了蒸烹派客家美食及東園小吃兩家餐飲業者參加，讓大家品嘗客家美食。

「四炆四炒」可說是客家的特色菜，每道菜餚透露了客家族群節儉與刻苦耐勞的精神，為了不浪費食物，在祭拜神明祖先完後會料理保存三牲，將全豬、全雞應用的淋漓盡致，變化出一道道色、香、味俱全的佳餚，演變至今形成婚喪喜慶八道宴客的標準菜餚。「四炆四炒」的「炆」是指大鍋烹煮、小火熬燉，「炒」顧名思義就是用熱油炒的菜餚，隨著飲食習慣逐漸改變，傳統的客家菜四炆四炒已不多見，此次比賽不僅能讓更多人回味50、60年代的古早味，也可品嚐在地食材的鮮美，期待能使新一代民眾體驗早期傳統四炆四炒的客家菜。

經專業外聘委員潘素貞、劉雪玲、駱進漢及公所內聘等7位委員評比後勝出的外燴單位－『東園小吃』，將於10月28日(六)在貓裏喵親子公園旁開辦「四炆四炒美食饗宴」。市公所將於10月17日(二)上午八點開始受理民眾訂桌，限量100桌，每桌十人份定價3000元。市公所歷年來辦理的四炆四炒桌餐料理皆獲好評，因疫情影響時隔3年再度回歸，歡迎大家踴躍訂桌一同來品嚐傳統道地又優質的客家四炆四炒料理。