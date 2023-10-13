花蓮擴大設置「安心舒棉寶盒」 呵護經濟弱勢婦女的特別時刻

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為改善「月經貧窮」問題，花蓮縣政府實施友善提供多元生理用品計畫，先後在縣內社福中心、學校設置衛生棉供索取，並針對不利處境學生發放多元生理用品，10月起，擴大到13個戶政事務所貼心設置「安心舒棉寶盒」，免費提供包經期生理用品、棉內褲及濕紙巾，讓臨時陷入經濟困境或有需求者使用。

所謂「月經貧窮」（Period Poverty）係指經濟弱勢女性，因無法取得充足且適當的生理用品，導致生理及心理的不健康，長期下來將影響生活，並陷入弱勢的惡性循環，這不單是健康或是社會問題，更是人權議題，在國際上逐漸受到重視。

花蓮縣政府關注婦女友善、月經貧窮議題，2021年起就在縣內7處社會福利中心設置「安心舒棉寶盒」供有需要民眾免費索取，也針對弱勢族群提供生理用品物資包，可供應2個月使用量，兩年多來已發放超過8千片，顯示許多女性鄉親朋友的需求。

縣府表示，今年擴大實施友善提供多元生理用品計畫，8月針對花蓮縣屬各級學校不利處境學生發放多元生理用品，每月提供200元由學校購置生理用品私下發放給弱勢學生，校方也規劃放置於健康中心或輔導室等處室，供需要的學生索取。

接著，10月起全縣13個戶政事務所也貼心設置「安心舒棉寶盒」，免費提供包含不同需求經期生理用品、棉內褲及濕紙巾，供給臨時陷入經濟困境或有需求者，方便使用。

縣長徐榛蔚表示，縣府關注婦女及性別議題，平時舉辦婦女及性別議題講座，關注月經貧窮、破除月經汙名化現象，設置安心舒棉寶盒服務，讓生理用品取得便利，打造月經友善環境及婦女友善服務措施，也呼籲更多店家響應。