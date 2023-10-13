北市府3成局處打卡採生物辨識 議員：恐有資安疑慮

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民進黨台北市議員林延鳳與顏若芳13日上午舉行記者會，揭露台北市政府約莫有32.52％局處的打卡系統，不使用傳統的刷卡，而是使用生物辨識（人臉辨識、指紋）的打卡機台，不過局處的打卡機台皆未依規定通報中央，恐怕有資安疑慮。對此北市資訊局表示，會請各局處在嚴格的認定下，重新檢視打卡機台是否需要通報；至於是否涉及資安疑慮，未來也會交由北市資料治理委員會審查。

林延鳳說，北市府部分單位將原有的刷感應卡打卡改為生物辨識打卡，原本是擔心公務員出現「代刷卡」的違規現象，不過局處使用的生物辨識打卡機，卻使用到有資安疑慮的打卡機。林延鳳進一步指出，北市府有40個單位使用生物辨識打卡，不過其中有8個單位使用大陸製產品；另有11個單位使用「泰國製」產品，但經查皆為「大陸製造、泰國組裝」的貼皮貨。

顏若芳則表示，過去衛工處在議會就曾被踢爆，準備使用臉部辨識設備提供職員工「打卡」，被認為有資安疑慮；但市府未再檢視各單位相關措施，造成相關機台仍在市府各單位被使用。而目前市府自行開發的「TaipeiOn」APP，可以使用手機在特定處打卡，已可消除「代刷卡」疑慮，令人不解這些堅持要用臉部辨識或指紋辨識的機關「為何要把員工當賊來防」？

顏若芳強調，行政院曾在2020年12月函文各機關，要求各機關所使用的產品若涉及中國廠牌的資通訊產品，應填報中央系統，由中央告知是否有落入危險的清單。不過在場使用大陸製、準大陸製機台的市府局處單位，皆未依規定回報中央。

資訊局表示，各單位在購入生物辨識打卡機台時，採購的廠商皆為台灣廠商，並未詳究機台產地，因此並未回報中央，後續會請各單位謹慎確認，在嚴格的標準下認定是否應該登記回報。資訊局強調，可能涉及資安疑慮的部分，也將要求使用陸製機台的各局處統籌資料後，交由北市資料治理委員會審查。