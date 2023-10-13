《百貨股》台61線有福了 統一超揪公路局打造大安休息站開張

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【時報記者張漢綺台北報導】統一超商(2912)與公路局首次合作打造嶄新的「大安休息站」於10月13日全新開幕，為台61線中區首座公路休息站，以「深耕在地」重點規劃，提供旅客舒適休憩環境，每年預計可服務超過70萬人次。

統一超商長期深耕商場經營，包含交通轉運、觀光景點、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓共七大類，合計57座。其中「交通轉運」類，目前取得泰安、仁德、東山、關廟、清水及大安6座國道服務區經營權，看準民眾熱愛到中南部吃美食及享受悠閒步調，統一超商與公路局首次合作打造嶄新的「大安休息站」。

統一超表示，「大安休息站」坐落於台61線，總佔地面積1382坪，因鄰近龜殼生態公園、大安港媽祖文化園區及濱海樂園等熱門景點，可觀海景、賞日落又能吃最新鮮的海產，一直以來是西海岸最具魅力的踏青城鎮，因此「大安休息站」採用充滿大地感的綠意植栽營造優美環境，並以通透空間規畫樂齡與親子的友善座位區，並設置7-ELEVEN門市、整合自有品牌與關係企業，包含CITY PRIMA、天素地蔬、OPEN!PLAZA、COLD STONE複合店、霜淇淋等豐富商品，更有人氣冰品「思樂冰」限定販售，口味包含經典可口可樂、果漾蘋果風味蘇打，滿足遊客便利輕鬆選購。

針對遊客長途開車的需求也增設電動車充電樁、胎壓檢測、緊急車輛、健康照護與旅遊諮詢等多樣化5大設施，致力提供舒適與貼心的服務。此外，台61線的濱海美景是重機族熱門的騎乘聖地，特別打造OPEN將聯名幸福公鹿的「1:1重機模型車盒」，耀眼活力的黃色裝置，勢必引爆重機族牽「小老婆」暫停一下，成為海岸線新興的打卡景點。

統一超表示，今年首次與公路局合作的「大安休息站」鄰近南北閘道口以雙向匯流單站經營，是西濱快速公路上必經的旅遊動線，每年預計可服務超過70萬人次，再創出遊商機與觀光車潮。