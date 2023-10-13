入住抽百萬油電車！桃園52旅宿獲優質「好棧認證」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

桃園市觀旅局為提升旅館產業競爭力與知名度，推出「桃園好棧」優質旅宿品牌，今年評選52家優質旅館和民宿，今由桃園市長張善政逐一頒獎。張表示，疫情過後旅遊熱潮再現，盼桃園旅宿業者的努力被大眾看見，且桃園好棧也與經發局的桃園購物節合作，只要於10月20日至11月30日住宿桃園好棧，可獲2倍抽獎機會，更有機會將TOYOTA百萬油電車開回家。

張善政指出，桃園有超過200家旅館、120家民宿，每家都很用心經營，疫情高峰過去，旅遊熱潮再現，希望業者的努力能被大眾看見，所以做桃園好棧選拔，今年選出52家優質旅館與民宿，今天也逐一頒獎謝謝業者的努力。

今年「桃園好棧」評鑑分旅館國際亮點組、旅館優良典範組及民宿組3大組別。在旅館國際亮點組評鑑中，主要考量業者是否具獨特吸引國際旅客特色，以及對國際旅客的友善程度和提供特殊服務設施等；旅館優良典範組評鑑注重業者經營管理、服務品質和社會責任；民宿組評鑑則著重民宿特色與友善旅客服務品質作為。此外也特別增加環境永續及創意體驗等項目，納入使用者驚豔的服務和體驗評比，引導業者朝當前觀光政策方向精進，順應旅遊市場趨勢。

觀旅局長周柏吟表示，這次桃園好棧評鑑除邀請國內知名品牌有成功實務經驗的企業家、企業顧問、經理人及專家學者組成重量級評審顧問團，實地至各旅宿審查，藉他們的專業知識與經驗，嚴選出優質旅館，並提供每位業者健檢報告及提升服務品質的實質建議，讓桃園旅宿不論在軟硬體上都有優質服務水準且更具亮點特色。

周柏吟說，今年獲桃園好棧的52家優質旅宿包括旅館國際亮點組有13家、旅館優良典範組22家、民宿組有17家，市府後續將規畫多元媒體及國際旅遊平台行銷宣傳，品牌加值工作坊及量身訂做推廣方案，各別業者亮點行銷等，盼提升各旅宿知名度、企業品牌形象與服務品質，將桃園好棧品牌行銷國際，為業者帶來實際幫助。

張善政也宣布，今年觀旅局特別爭取預算結合桃園購物節辦理桃園好棧加碼抽獎活動，民眾只要於10月20日至11月30日住宿桃園好棧，憑發票或民宿專屬抽獎券到桃園購物節系統登錄發票資訊，除可獲得桃園購物節抽獎2倍機會外，更可參加桃園好棧消費專屬加碼抽獎。

張善政說，加碼活動最大獎為桃園國瑞汽車股份有限公司製造，桃苗汽車股份有限公司銷售的「TOYOTA COROLLA CROSS油電車」與「COROLLA ALTIS 油電車」，還有電動機車、iPhone等好禮，歡迎各縣市民眾來桃園旅遊，相信會收穫滿滿。