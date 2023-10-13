台中國際旅展爆人潮 日韓夯、溫泉飯店搶攻冬季商機

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疫後觀光復甦，2023 ATTA台中國際秋季旅展13日至16日在烏日區台中展覽館登場，現場邀集近300攤展位推出8大展區，包括各大旅行社、五星飯店、各國和各縣市觀光單位等參展，推出各項出國、餐券優惠以及秋冬季泡湯專案，搶攻秋冬旅遊商機。

2023 ATTA台中國際秋季旅展由台中市旅行商業同業公會、威典展覽事業公司主辦，13日至16日一連4天在烏日區台中展覽館登場，大批民眾13日上午早早就到場等候開展，入口處湧現排隊人潮，開展後更是擠爆會場，攤攤有人，相當熱鬧，人潮比夏季旅展更甚。

現場8大主題展區包括台中10家五星餐券飯店、台灣溫泉飯店聯盟、指標旅行社、Glamping豪華露營區、親子度假飯店區、日本主題館、各國觀光局及縣市政府旅遊推廣。旅天下、可樂旅遊、五福旅遊等共25家旅行社聯手促銷出國優惠，其中旅天下首度前進台中國際旅展，祭出下單抽日本來回機票，賀歲早鳥折5000元；可樂旅遊則以日、韓線最熱門，推出「北海道亮晶晶 5 日」旅展優惠價2萬9388元，「釜邱超值選 5 日」限量 1萬5900元起。

冬季將至，台灣溫泉飯店也聯盟促銷搶攻冬季商機，包括享沐時光莊園度假酒店推出全新一泊二食專案住宿券下殺 4.9 折起，泰安觀止溫泉會館推出一泊二食平日2人住宿專案旅展價8999元；另有台中10家五星級飯店祭出餐券優惠，包括清新溫泉飯店推出平日下午茶、午餐以平日晚餐暨假日午晚餐通用券等，3種類各5張皆5000元有找，麻葉餐飲集團旗下「一頭牛日式燒肉」、「八豆食府精緻鍋物」推出超狂雙人餐券優惠下殺78折。

此外，近來懶人露營興起，豪華露營俱樂部 Glamping Club 首次參加旅展，獨家推出向海那漾豪華露營下殺 2.4 折起；清水那方4人同行每人 990 元起；斷橋部落則推出平日預約享 85折、假日（周六）預約享9折等。